Han måtte se kompisen dø. Fordi vi skulle bygge lykkelandet. Etterpå ble oljeheltene glemt Langt hjemmefra, ute på havet, gjorde den amerikanske dykkeren George Hunt seg klar til å dø. Inne i det overopphetede dykkerkammeret rant svetten. Hunt fant fram papir og blyant. Han ville skrive sitt siste brev.

Publisert: Publisert: 5. februar

Historien om George Hunt handler ikke bare om en trebarnsfar fra Georgia, USA. Den rommer også store deler av norsk oljehistorie.

Så la oss følge George Hunt fra han tidlig på 1970-tallet startet dykkerkarrieren sin i Nordsjøen. Han var en liten brikke i et politisk og økonomisk spill som skulle forandre Norge. Den unge oljenasjonen var i rivende utvikling. Sommeren 1971 startet oljeproduksjon fra Ekofisk-feltet fra den oppjekkbare riggen Gulftide. Dykkere var uunnværlige i arbeidet for oljestaten. Under vann var dykkerne fagarbeidere som løste ulike oppgaver – sveising, sementering, vedlikehold, inspeksjon og rørlegging.

De fleste dykkerne kom utenfra.

Som George Hunt. En av mange glemte utenlandske nordsjødykkere.