Rifat Ilgar (13) la boksehanskene på hylla. Odd Johan Nelvik (66) tjente gode penger på å produsere håndsprit og brennevin. Hanne Katrine Kojedahl (63) bestemte seg for å slutte som lærer. Han satte norgesrekord i respirator.

Den har endret mange liv. Flere har tapt, noen har gått med gevinst. Nå kommer regningen.

Det var den pandemien!

Eller?

12. mars er det i hvert fall to år siden Norge stengte ned for første gang. Siden har vi holdt ut. Nå håper vi pandemien er over. Nå kommer regningen.

Men vi aner ennå ikke hva oppgjøret kommer på. Til det har pandemien vart for lenge og rammet for mange.

Hvem er vinnerne, og hvem er taperne? Mange har fått livet forandret av pandemien. Vi har møtt seks av dem.

Noen begynte langt nede, men har klart å snu situasjonen. Andre ser få lyspunkter. Men alle håper.

At det var den pandemien.

Christen Hausken (75), Karmøy

Hva tenkte du om korona før 12. mars 2020?

– Jeg tok det alvorlig og var forsiktig. (Kona Kirsten kremter i bakgrunnen.)

Hva gleder du deg mest til når pandemien er over?

– Besøke barn og barnebarn i Oslo.

– Jeg er glad jeg lever, da, det må jeg si.

Christen Hausken sitter klar i godstolen hjemme i stuen på Karmøy, kledd i treningsdress og raggsokker. Foran TV-en står ergometersykkelen, der han varmer opp før den daglige økten på tredemølle i kjelleren.

– Men det er litt av en overgang, sier han, mens hendene skjelver kraftig.

– Jeg som var aktiv på alle mulige måter.

Tok farvel to ganger

10. mars 2020 var Christen Hausken på årsmøte i det lokale idrettslaget, der han har vært aktiv hele livet. Seks dager senere ble han uvel, med slapphet og feber. Det var uvanlig, som matte- og sosiallærer i ungdomsskolen hadde han bare én sykedag gjennom 45 år. Nå ble Hausken raskt verre.

Etter én ukes sykdom måtte kona Kirsten insistere på ambulanse. Da han ankom Haugesund sykehus, hadde han så lav oksygenmetning og tung pust at han ble lagt rett i kunstig koma og respirator.

Der ble han lenge. 35 dager i koma og 67 på pustemaskin. Det var norgesrekord på det tidspunktet. To år senere er det fortsatt bare fire andre som har ligget lenger.

Legene trodde flere ganger at Hausken kom til å dø. To ganger var familien samlet for å synge favorittsangen «Tir n’a noir» og ta farvel.

– Men de ga aldri opp, og da måtte vi også beholde håpet, sier kona.

Og Hausken overlevde med et nødskrik takket være en ny behandling som ble prøvd ut. Han fikk overført blod med antistoffer fra en person som hadde gjennomgått covid.

Selv husker han lite fra det hele. Da han våknet opp, kunne han ikke snakke fordi han var intubert.

– Men jeg hallusinerte mye og drømte om min egen begravelse, at Kirsten skulle bake kake til den.

Av de 1337 pasientene som har vært i respirator i Norge, er 22 prosent døde.