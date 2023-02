Sju sportsserier som scorer skyhøyt

Hollywood-kjendis Ryan Reynolds har satt fotballklubben Wrexham på kartet.

Hva gjør man for å få flere til å få øynene opp for en sport? Svar: Går tett på menneskene og alt som skjer i kulissene.

Ola Fintland Journalist

Hva har basketlegenden Michael Jordan, skuespilleren Ryan Reynolds, det norske brytemiljøet, Formel 1, tennisspiller Casper Ruud, Team Ingebrigtsen og Arsenal-spilleren Martin Ødegaard til felles?

Svaret er at alle har sluppet filmfolk tett innpå seg for å dokumentere det seerne vanligvis ikke får se. Det har gjort flere folk hekta på idretter de tidligere ikke har vært like opptatt av, og seriene scorer skyhøyt blant seerne.

Alle har en seerscore godt over 7 av 10 på filmdatabasen IMDB, og 6 av 7 har en score over 8.

Det finnes også flere serier og filmer i samme gate, men vi har valgt ut disse sju.