I et nedlagt fiskebruk nord for polarsirkelen, dundrer Roar løs på en tønne whisky. Etter noen slag, spretter korken opp. – Lukten er noe av det beste

Da fiskebruket stengte, fant øysamfunnet en uventet redning: Brennevin

Ekteparet kunne ikke spesielt mye om whisky før de startet å brygge. Motivasjonen var først og fremst å bygge sin egen arbeidsplass.

Vinden som aldri hviler på de ytterste øyene langs Helgelandskysten, avløses av en intens varme idet døren til det gamle fiskebruket på Myken slår opp. For litt siden var det vinter her inne hele året. Fersk fisk måtte holdes på is.

Nå fyres det hardt i fem kobberkjeler, og lukten av fiskeslo er erstattet av en distinkt dunst av sprit.

Det gamle fiskeværet ligger 32 kilometer rett til havs fra fastlandet. Strømtilførselen er tidvis ustabil, og her er ingen ferskvannskilde. Til gjengjeld har de et operativt whiskydestilleri som produserer på syvende året. Hvordan kom de dit?