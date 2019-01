Dramatikken Hadia Tajik glemte

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet tilreisende på Rogalandsbenken, vil bli manusforfatter. Det skriver hun i Aftenposten. Hun vil skrive tv-serier med handling fra det politiske miljøet. En knallgod ide. I Aftenposten røper hun sine plott.

«Hvem så for seg at Sylvi Listhaug kom til å måtte gå av som justisminister på grunn av en facebookoppdatering? At Per Sandberg skulle måtte velge mellom en statsrådspost og kjærlighetsliv? At Erna Solberg ville legge abortloven på forhandlingsbordet for å få Kristelig Folkeparti over på høyresiden? At Tine Skei Grande ville omtale sin hovedforhandler, Abid Raja, i ufordelaktige ordlag på høyttaler midt i budsjettforhandlingene?»

Hadia Tajik har rett. Her er mye godt stoff for en tv-serie. Det forunderlige er imidlertid alt hun «glemmer». Jeg savner noen som trekker i trådene. Et hovedplott. Noen som konspirerer om makten. La oss dikte litt. Jeg presiserer at det jeg skriver nå er fri diktning. Det kunne selvsagt aldri skjedd i virkeligheten. Jeg ville innført en relativt ung kvinne i serien, en «Birgitte Nyborg» som i Borgen. Et godt navn på serien og kvinnen kan være Løvenes dronning. La oss si at hun for eksempel er en av to nestledere i Arbeiderpartiet. For å øke spenningen kan vi gjøre henne til kjæreste med en journalist i Dagens Næringsliv. Denne journalisten er tilfeldigvis den som avslører erkerivalen hennes, den andre nestlederen i Arbeiderpartiet, som må trekke seg etter kjærestens oppslag.

Nå er det viktig å holde igjen. Plottet må ikke bli urealistisk. Da faller folk av. Det vil for eksempel miste all troverdighet hvis vi lar Løvens dronning ha en eksmann på Stortinget fra Høyre. Da blir handlingen for konspiratorisk. Men en slik rollefigur må selvsagt gjøres mystisk og spennende. Hun kan for eksempel sette et ekstremt skille mellom sin offentlige person og sitt privatliv. Det gjør at vi som seere hele tiden sitter med en følelse av at Løvenes dronning skjuler en hemmelighet.

Hadia Tajiks ide om tv-dramatikk fra Stortinget er veldig god. Danskene kan dette. Bøkene Kronprinsessen, Dronningofferet og Kongemordet er brilliante. Det samme er tv-serien Borgen. Det eneste en slik tv-serie ikke kan gjøre, er å ta for seg halve virkeligheten. Der bommer manusforfatter Tajik. De siste årene har vist oss at dramatikken er temmelig godt fordelt mellom partiene. Tajik slutter innlegget i Aftenposten slik:

« 2019 blir nok ikke uten politiske intriger. Men allerede i år (2018) har de fleste av oss sett nok til å lage fantasifulle tv-seriemanus inspirert av faktisk hendelser.» Hun har så rett, så rett, men tenk hvor mye bedre det hun skriver hadde stått seg hvis hun hadde slått til med litt uventet selvironi og skrevet seg selv inn i plottet.