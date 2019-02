Hvorfor har vi så mange bra kvinner i Norge?

Fire kvinner kom inn og tok plass ved siden av hverandre. Alle fire var kledd i svart. Det handlet ikke om sorg, men om selvinnsikt. Tv-ruta er ubarmhjertig. Svart reflekterer ingenting. De fire kvinnene reflekterer svært mye. Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grand og vår egen Olaug fra Ålgård reflekterte der og da kvartetten som styrer Norge.

Hvis vi løfter blikket bare litt over horisonten og ser oss om i verden, er bildet av de fire øverste lederne av Norge en sensasjon. Her på berget så jeg ikke en eneste kommentar som dro det poenget. Det var en selvfølge. Ingenting er mer gledelig enn når gode ting blir en selvfølge. Selv ikke fra feministene hørte jeg antydning til et gledesutbrudd. Det tar jeg som en bekreftelse på at vi har kommet langt i Norge.

For å forstå hvor sterkt bildet er, må vi tenke oss til utlandet. Ser du for deg at de fire øverste lederne i USA er kvinner? Selvsagt ikke. Enda mer utenkelig er det i Russland eller Kina. Kanskje kunne vi sett det i Sverige og Danmark, men jeg er slett ikke sikker. Jo, i Danmark, men ikke i Sverige. Der er debatten om kjønn like fordummende som debatten om innvandring.

Her er et annet tall som jeg tror har gått hus forbi hos de fleste. Visste du at flertallet av biskoper i Norge er kvinner? Flertallet! Finnes det en eneste nasjonal kirke i verden som styres av et flertall av kvinner? Jeg vet ikke svaret, men jeg tipper nei. I mitt hode er det strålende. Ikke i noen annen sektor har det blitt flere kvinner i lederposisjoner enn i Den Norske kirke etter ­årtusenskiftet, ifølge Vårt Land. Ingrid Vad Nilsen er direktør i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum er leder for Kirkerådet og Helga Haugland Byfuglien er ledende biskop.

Det rare er at det virker ikke sånn når kristendommen får spalteplass og lys i tv-ruta. Da er det de utdaterte, grådige og rare som får oppmerksomhet. De vanlige, de som er medlemmer i den gode, gamle kirken, de som makter å lese de gamle tekstene i lys av tida vi lever i, er ikke spennende nok. Men det er jo her alt det spennende foregår. Den Norske kirke styres av et flertall kvinner! Hvis ikke det er gøy, så vet ikke jeg.

Til og med Rogaland fylkeskommune styres av kvinner. Solveig Ege Tengesdal (KrF) er ordfører og Marianne Chesak (Ap) er fylkesvaraordfører. Ja, selv Stavanger, byen som knapt har et blomsterbed uten en skulptur av en mann, har kvinner på sine to fremste kommandoposter. Slik kunne jeg fortsatt. Lista er uendelig lang.

Poenget mitt er at disse tingene ikke lenger er et poeng i Norge. Vi gidder ikke lenger å kommentere dem. Det er sånn det skal være. Derfor kan det være greit å minne hverandre om hvor sensasjonelt bildet av de fire kvinnene i svart i virkeligheten er. Ikke i Norge, men i nesten alle andre land i verden.