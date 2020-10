Arne (70) har 43 i hvilepuls. Han går til Preikestolen tre ganger i uka

«Målet mitt er 1000 ganger til Preikestolen», står det på lua som Arne har fått av kjæresten.

Dagen gryr. En skygge passerer et lysende skilt, som forteller at det er 3,6 kilometer til Rogalands store turistmagnet. For noen er tiltrekningskraften ekstra sterk.

– Jeg merker ingenting til alderen, sier Arne Notvik (70).