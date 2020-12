På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbe­falinger

6. desember 2018: Haukeland universitetssjukehus har vært hennes hjem de tre siste månedene. Denne dagen gjør nye medisiner at verden snurrer. Foto: Anders Minge

Lailas lange vei hjem

– Det gikk helt fint å reise alene med fly, stråler Laila. Hun har lært at fremmede mennesker mer enn gjerne bidrar med litt hjelp hvis hun trenger et løft inn i en buss, eller å dyttes opp de bratteste bakkene. Foto: Anders Minge

Laila elsker å sykle. For ett år siden falt hun. Da oppdaget hun hvor mye kjærlighet, samhold, vennskap og hjelp andre ville gi henne.

Hun fører hendene nedover brystet, ribbeina, hoftene og lårene.

Dødt.

Hun prøver å bevege beina.

Ingenting skjer.

Asfalten er hard og kald. Laila Helland ser opp i alvorlige ansikter, hører høye rop.

Vi fulgte henne på veien tilbake etter den alvorlige ulykken.

Les hele saken: Lailas lange vei hjem (Publisert 31. august 2019)

Avslørt: Maktkamp, milliarder og grove anklager i vindkraftfylket Rogaland

Et kunstverk mot vindkraft markerer hvor Marit Brevik hører hjemme. Foto: Tommy Ellingsen

Eierne ble rike på Google og Facebook og ville ha over dobbelt så høye turbiner som frihetsgudinnen i New York. Så dukket Tønes og veterinæren opp.

– Min manns slekt har bodd i grendene rundt Faurefjellet hvert fall siden 1550, men han vurderer å selge gården om Faurefjellet vindkraftverk blir en realitet. Jeg ønsker i hvert fall ikke å bli boende her lenger selv, sier Marit Brevik, veterinær og styreleder i Motvind Dalane.

Hun bor på Skjæveland i Vikeså, 1,2 kilometer unna plangrensen til vindparken. Låveveggen er dekket i vindturbiner, havørn og hubro – sprayet på for hånd.

Herfra fører hun motstandskampen.

– Marit har mer eller mindre egenhendig klart å stoppe utbyggingen på Faurefjell. Alt var klart i april 2019. Det var bare å bygge, sier Eivind Salen.

Han styrer Motvind Norge fra Sandnes. Landsforeningen startet opp i fjor høst. 11.000 meldte seg inn på et halvår.

Les hele saken: Avslørt: Maktkamp, milliarder og grove anklager i vindkraftfylket Rogaland (Publisert 23. november 2020)

74-åringen ble nektet å reise fra sykehjemmet i helgene. Nå har kona flyttet ham hjem



Blidensol sykehjem får kritikk fra Fylkesmannen etter å ha brukt ulovlig tvang mot en tidligere beboer. Nå er det opprettet tilsyn ved avdelingen han bodde ved. Foto: Fredrik Refvem

Blidensol sykehjem nektet en 74 år gammel pasient å reise hjem i helgene et halvt år. Nå får de krass kritikk fra Fylkesmannen. Kona har fått nok, og har hentet mannen hjem.

Fylkesmannen mener at «det ikke er godtgjort at en så ekstremt inngripende form for tilbakeholdelse står i forhold til pasientens behov for helsehjelp».

De har derfor opphevet tvangsvedtaket, og skal nå granske forsterket skjermet avdeling ved Blidensol, som 74-åringen var innlagt ved.

Les hele saken: 74-åringen ble nektet å reise fra sykehjemmet i helgene. Nå har kona flyttet ham hjem (Publisert 19. november 2020)