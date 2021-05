Far er streng, mor gir etter. Det ødelegger forholdet.

Nå har uenigheten begynt å tære på forholdet deres.

E-posten jeg får, er full av fortvilelse. Den er fra et par som strever med både forholdet og barneoppdragelsen. De har opplevd så mye vondt og kommer seg liksom ikke ut av spiralen.

Når jeg treffer dem, ser jeg at det er mye kjærlighet mellom dem. De har virkelig kjempet for hverandre. De traff hverandre alt som tenåringer og hadde siden mange år da de kom og gikk i hverandres liv. Inntil de valgte hverandre for alvor og fikk to planlagte barn. Gleden deres over å være foreldre er så tydelig.

Men midt i gleden er også et mørke. De har mistet jobben, mor har spontanabortert og mistet en søster rett etter at hun fødte sitt andre barn. På toppen av det hele står datteren Live midt i trassalderen, og foreldrene blir ikke enige om hvordan de skal håndtere henne.