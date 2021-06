Er idealet for godt voksne å ha en yngre partner? Ja, tror psykolog Frode Thuen

Mannen i 50-årene innrømmer at han ville søkt etter en yngre kvinne, om han måtte ut på ny partnerjakt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Åge Peterson

Saken Er vi for kravstore? har virkelig ført til stort engasjement blant leserne. I ukens sak tar jeg derfor nok en gang utgangspunkt i en kommentar til denne artikkelen. Men denne gangen er perspektivet ganske annerledes enn i det opprinnelige innlegget, og det er dessuten fra en mann. Han skriver blant annet følgende:

Jeg synes du svarer godt, men det var et perspektiv jeg savnet, både fra innsenderen og fra deg, nemlig spørsmålet om venninnene i 50–60-årsalderen er attraktive for mennene de ønsker seg?

Jeg er selv mann i 50-årene, høyt utdannet, med romslig økonomi, er aktiv, har flere interesser, liker veldig godt å lage god mat, er glad i å reise, osv. Selv om man aldri helt kan vite, er vel dette noenlunde innenfor det spekteret av egenskaper disse kvinnene etterspør.

Blir sammen med yngre kvinner

Jeg er for øvrig så heldig å være gift gjennom mange år med kvinnen som er perfekt for meg. Men jeg har flere mannlige venner som har vært skilt, og som har funnet seg nye livspartnere. Felles for dem, er at de har høy utdannelse, gode stillinger og at de holder seg godt. Og at de er blitt sammen med kvinner som er minst 10 år yngre enn dem selv.

Det er ikke nødvendigvis en oppskrift på lykke, men i et marked med tilbud og etterspørsel er det visse gravitasjonskrefter som gjelder. At modne menn med høy sosioøkonomisk status finner seg yngre kvinner er vel ingen bombe, akkurat.

Det høres kanskje hardt ut, men det er ikke verre enn kravene disse kvinnene beskriver.

Hvis jeg selv skulle gå gjennom en skilsmisse, må jeg være så ærlig å si at kvinner mellom 50 og 60 ikke er det jeg ville ha sett etter i en eventuell søken etter ny livspartner. Det høres kanskje hardt ut, men det er ikke verre enn kravene disse kvinnene beskriver. Fra mitt ståsted er det dessverre en betydelig risiko for at venninnegjengen er ute av markedet for høyt utdannede, sporty, interessante og kokkekyndige menn.

Det var interessant å lese at de tydeligvis ikke har tenkt tanken en gang.

Psykolog Frode Thuen svarer: