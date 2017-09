MDG foreslår lavere drivstoffavgifter enn Frp

Mange lurer kanskje på hva som er grunnen til at vi vil øke avgiften og så betale tilbake. Grunnen er at dagens politikere ikke kan sette avgifter på et høyt nok nivå til at det virker, uten samtidig å begå politisk selvmord. I 2016 opplevde vi regjeringskrise for 25 øre i økte drivstoffavgifter. Alle vet, eller burde vite, at vi ikke løser klimakrisen med 25 øre.

Det lønner seg å være miljøvennlig og politikerne som innfører avgiftene, vil kunne bli valgt på nytt.

Opptatt av taburetter

Politikerne er altså mer opptatt av å beholde sine egne taburetter og symbolpolitikk, enn å løse vår tids største utfordring, klimakrisen. Vi har et farlig demokratisk problem. Derfor vil De Grønne innføre smartere løsninger, som et stort flertall av folket vil like, da de tjener på høyere avgifter og ordningen virker. Løsningen kalles karbonavgift til folket (KAF). Ordningen er sosialt rettferdig, da forskning viser at de 10 prosent rikeste forbruker tre ganger så mye som de 10 prosent fattigste.

Ikke alene

Det lønner seg å være miljøvennlig og politikerne som innfører avgiftene, vil kunne bli valgt på nytt. Vi har satt i gang en effektiv katalysator for det grønne skiftet som er meget viktig. De Grønne er ikke alene om dette. Forslaget diskuteres i flere land, blant annet republikanerne i USA. British Columbia innførte en lignende ordning i 2008. Det har ledet til 16 prosent lavere CO₂–utslipp enn resten av Canada og høyere økonomisk vekst, altså grønn vekst. Ordningen støttes av flere også Stephen Hawking, som ofte omtales som en av de smarteste i verden.

Skal vi fortsette som før og bare snakke om klima, eller skal vi innføre nye ordninger som vi vet virker? Stortinget stemte ned forslaget fra MDG med begrunnelsen at vi ikke har tradisjoner for slike ordninger. Stortinget har altså sagt at skatte- og avgiftstradisjoner er viktigere enn å løse klimakrisen. Høres ut som en god avskjedssøknad som folkevalgt.

Siv på studietur

Etter at MDG hadde fremmet forslaget reiste Siv Jensen på studietur til Canada. En statsråd i Finansdepartementet må vi forutsette har forstått ordningen. Den er i hvert fall veldig enkel, men likevel er hun så frekk at hun bare forteller halve sannheten og den som passer Frp sin historiefortelling.

Her er regnestykket. Vi har ca. tre millioner biler i Norge. Hver kjører ca. 36 km hver dag. Med forbruk på 0,8 liter pr. mil, og snitt på 0,25 øre pr. liter pluss moms, gir dette en økt fiskal avgift på omtrent en hel milliard.

De Grønne vil ha 5 kr i økt avgift. Samlet sett vil dette gi vel 14 milliarder. Men vi betaler tilbake hver krone hver måned med vel 200 kr pr. nordmann. Avgiftene er såpass høye og vil dermed virke, som er hele poenget. Det er forutsatt 9 prosent nedgang i fossilbilbruken det første året. Frp gir altså det norske folk 1 milliard mer i fiskale avgifter enn MDG, uten at dette virker. Frp lurer nok en gang sine egne kjernevelgere og gir et stort flertall Frp-ere høyere avgifter enn MDG.

Løsningen på klimakrisen

Cicero beregnet at det kun var MDG, med deres alternative Satsbudsjett for 2017, som fulgte opp Paris-avtalen Stortinget nettopp hadde signert. KAF var en vesentlig faktor for måloppnåelsen. Det er ikke uten grunn at klimaforskeren, James Hansen, omtaler ordningen som løsningen på klimakrisen.

De Grønne har nye løsninger som virker, ikke kun symbolpolitikk. Viktige steg i retning av lavkarbonsamfunnet, grønn vekst, flere arbeidsplasser og sosialt rettferdige ordninger. Noe folket og næringslivet vil like. Stem grønt, ikke grått!