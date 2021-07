Frp og søndagsåpne butikker, nå igjen!

DEBATT: Stortingsrepresentanten Silje Hjemdal brenner for søndagsåpne butikker. Det har hun bevist ved sine gjentatte avisinnlegg, men hun har aldri lagt ved noen beviselig grunn for at dette er gunstig for folk flest.

«Kan det være mulig at økte lønnskostnader kan virke fordyrende på matvarene?» spør Bjørn Jarle Johannesen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Bjørn Jarle Johannesen Stavanger

I flere år og ved mange anledninger har hun fremmet sitt ønske, og hun føler seg nærmest litt snytt på Høyre som ikke støtter næringslivet på dette området.

Kostnadsdrivende

I hvert fall er det dette hun tror og mener at de ikke gjør. Jeg tror at Høyre har tatt standpunktet, som en statsråd sa når hun la saken i skuffen sin, at de nettopp støtter både de næringsdrivende og også de ansatte i deres kamp om å redusere kostnadene for næringen. Søndagsåpne butikker er for bransjen kostnadsdrivende og vil derfor resultere i at matvareprisene blir høyere. Dette er den kampen bransjen og samfunnet for øvrig kjemper hver dag.

Jeg tror de involverte skulle ønske at Frp kunne avstå fra sitt populistiske ønske og gjøre som Høyre og de andre partiene være lydhør til bransjens ønsker og ikke styrke sitt eget, kanskje egoistiske syn.

Jeg har ved flere anledninger møtt Hjemdal i avisdebatt, dvs. hun har aldri nedlatt seg til å besvare mine utfordringer. Hun skriver alltid at det er mange gode grunner til at butikker skal være åpne, men hun har aldri oppgitt en eneste konkret grunn, så jeg prøver igjen.

Tror Hjemdal prisene vil synke om vi øker tilgjengeligheten, dvs. åpner for søndagsåpne butikker uten at totalvolumet stiger? Minner om at vi kaster utrolige mengder med mat allerede. Kostnadsdrivende i seg selv.

Tror Hjemdal det er mulig at butikkene, en etter en, kan ha åpent uten at konkurrentene også åpner opp? Hvilken kjede, for vi snakker utelukkende om kjeder i dag.

Kan det være mulig at økte lønnskostnader kan virke fordyrende på matvarene?

Hjemdal har ikke svart

Hjemdal har fått flere e-poster direkte fra meg, uten at hun har respondert på de fakta/spørsmål som jeg stiller henne. Hun forholder seg bare til hypotetiske ønsker, som om at vi bodde i New York eller på en badestrand i Syden.

