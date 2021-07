Manglende treningskultur i Sandnes Ulf?

John T. Asheim Sandnes

DEBATT: På førstesiden i Aftenbladet 15. juli, under overskriften «Mener Sandnes Ulf manglet kultur», blir avgåtte Sandnes Ulf-trener Steffen Landro sitert.

For en som er ihuga Sandnes-patriot og har fulgt Sandnes Ulf i mange år, kan ikke dette stå uimotsagt. Det ikke mange år siden Sandnes Ulf var oppe i tippeligaen med mange gode resultat mot godt etablerte tippeligalag. Videre, en klubb som ikke har kultur har verken mot eller mannskap til å bygge landets fineste stadion/Østerhus Arena.

Vi trenger fargeklatter og frittalende trenere som Steffen Landro samt Haugesund sin Jostein Grindhaug, så det var synd det skulle ende slik. Rett skal og være rett. Om ikke Magnus Grødem, samt Kent Håvard Eriksen hadde forsvunnet, hadde vi garantert ikke vært i denne hengemyra vi nå er i.

Men, om nå Landro mener at det mangler treningskultur, så har han hatt god tid til å rette på dette. En god sersjant bruker bare en til to måneder på rekruttskolen for å få skikk på unge jenter og gutter. Videre har han og hatt frie tøyler til å handle inn omtrent en hel busslast med nye spillere.

Nå må bare Sandnes Ulf sin ledelse, samt nåværende trenerteam, brette opp ermene og gi gass. Et par trepoenger til så er vi plutselig med. Det jeg så mot HamKam var ikke helt feil. Videre må alle vi forståsegpåere på tribunen støtte laget vårt så godt vi kan.

Jobba, jobba, jobba, jobba og jobba.