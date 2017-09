Når skal vi gjøre noe med det utdaterte skattesystemet?

Kjære Hadia Tajik (Ap) og Bent Høie (H). Gratulerer med valget. Nå begynner den virkelige jobben. Under valgkampen ble skattenivået og formueskatten debattert nord og ned. Men nå er valget over. Skal dere fortsette å krangle om skattesatsene, eller tør dere å ta tak i det virkelige problemet? At milliarder forsvinner inn i skatteparadiser.

Det er dessverre ikke alle som deler dugnadsånden.

Systematisk skatteundragelse

Her i Norge blir vi tatt vare på når vi er syke, vi trenger ikke betale for utdannelsen vår, og vi får rent vann i springen. Alle disse godene er finansiert av skatt. De fleste i Norge er enige i at alle må bidra til fellesskapet, men det er dessverre ikke alle som deler dugnadsånden. En rekke avsløringer de siste årene har avdekket systematisk skatteunndragelse blant de som har mest. Skandaler som Panama Papers viser at kjendiser, politikere og verdens største selskaper strekker seg langt for å betale minst mulig skatt.

Selskaper som Google og Facebook har gjort det å unngå å betale skatt til en sport. Det skyldes at dagens skattesystem ikke henger med i tiden. Skattesystemet er ikke rustet for moderne selskapers kompliserte selskapsstrukturen, og at handel over landegrenser foregår på sekunder via noen få tastetrykk. Vi trenger en skikkelig oppdatering for å sikre at skattekronene faktisk ender opp der de hører hjemme.

Sinnssvak sum

500 milliarder dollar er det årlige, globale skattetapet fra multinasjonale selskaper. Det tilsvarer rundt 4 billioner norske kroner, en helt sinnssvak sum. Disse pengene forsvinner ut av den norske statskassen, men også ut fra statskassen i land hvor disse pengene trengs enda mer. For det er lavinntektsland som rammes aller hardest av skatteflukten. Tanzania alene taper 17 milliarder, penger som nesten kunne doblet landets utdanningsbudsjett, eller tredoblet helsebudsjettet. Ved å forhindre det grove underslaget som dagens lover baner vei for, kan vi klare å fordele skatten rettferdig og sørge for at skatten betales der verdien faktisk skapes.

Løsningen er overraskende enkel. I dag ser vi på multinasjonale selskaper som mange små selskaper, i stedet for et stort. Da kan selskapene enkelt flytte penger mellom egne datterselskaper i ulike land og på den måten gjemme overskuddet sitt i skatteparadiser. I stedet for å la de multinasjonale selskapene flytte overskudd mellom datterselskaper og inn i skatteparadiser, må vi se alle deler av selskapet under ett. Vi trenger en mer oppdatert og virkelighetsnær måte å skattlegge multinasjonale selskaper på.

Så kjære Hadia Tajik (Ap) og Bent Høie (H). Vil dere, som Rogalands representanter for Norges største partier, ta tak i de virkelige utfordringene i skattepolitikken etter valget? Vi gjør som Lars Vaular og venter på at skjermene skal laste, at systemet skal endres.