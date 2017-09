Nå har altså fakta forandret seg. Det mest presserende for Norge og resten av verden er ikke mer oljeproduksjon, men utslippskutt.

Schjøtt-Pedersen uttrykker i Aftenbladet undring over at jeg kritiserer mitt tidligere virke, altså oljebransjen som jeg har jobbet i eller for i mange år.

Først må jeg rydde unna oljedirektørens stråmenn. Jeg har aldri sagt at vi skal strupe oljebransjen. Det jeg kritiserer er den pågående lobbyinnsatsen, og da især den som tar sikte på å få åpnet Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet, stikk i strid med folkets vilje, om vi skal legge senere tids meningsmålinger til grunn.

Velferden er ikke truet

Dernest har jeg kritisert oljebransjens fortelling som skaper inntrykk av at Norges velferd er truet om vi ikke fører en like ekspansiv oljepolitikk som næringen selv krever. Det er den ikke. Vi har om lag 8000 milliarder kroner på oljefondet, og det fins avanserte nasjoner i verden som ikke har olje i det hele tatt.

La det være tindrende klart: Jeg har stor respekt for det oljeindustrien og alle som arbeider der har bidratt med til samfunnet vårt. Som ansatt i Statoil gjennom 23 år vet jeg inderlig godt hvilke bragder som er utført, fra kryssingen Norskerenna til utbygginger på stadig dypere vann og med stadig økende utvinningsgrad. Jeg bøyer meg i støvet for alt dette.

Klimarisiko, også finansielt

Apropos ris til egen bak: Ekspertene har i mer enn ti år advart om at for hver dag som går, vil det dyrere og dyrere å fikse klimaet. Stern-rapporten fra 2006, som ble utarbeidet på oppdrag fra EU, og som Norsk Olje og Gass selvsagt kjenner godt til, var den første som dokumenterte dette grundig.

Nå har vi for lengst passert det punktet der det blir mye billigere å redusere utslippene enn å reparere skadene. Begrepet klimarisiko, også finansiell klimarisiko, er i ferd med å bli allemannseie. Stadig flere stiller spørsmål ved den risikoen staten tar når den bærer kostnadene i letefasen.

Oljeselskapene har, som Schjøtt-Pedersen påpeker, utviklet teknologi og kompetanse i verdensklasse. Da er det lov håpe på at denne kompetansen tas i bruk til klimavennlig omstilling i et omfang og tempo som er større enn det vi har sett hittil, og at ropet etter Lofoten, torskens fødestue, dempes.

Fakta på bakken og i atmosfæren tilsier at det er best.