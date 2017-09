Analysene av årets valg er godt i gang. For KrF er selvsagt en tilbakegang på 1,4 prosent et dårlig valgresultat.

Ydmykhet i analysen

Det dramatiske ligger imidlertid i at med den tilbakegangen så nærmer en seg sperregrensen. Da kreves det både grundighet og ydmykhet i analysen. I det arbeidet er det ikke først og fremst tilbakegangen på 1,4 prosent ved dette valget som er mest interessant, men de 8,4 prosent partiet har mistet siden 2001.

Etter valget kommer naturlig nok også diskusjonen om samarbeidsrelasjoner. Ser en tilbake på de 20 siste årene er det ingenting som tyder på at KrFs velgere applauderer faste og forpliktende forhold med partier til høyre for sentrum. Tvert imot: Om grafen for KrFs valgoppslutning tegnes med ulike fargenyanser, så vil en se at jo blåere streken blir, jo lavere er oppslutningen.

KrF gikk til valg på en regjering sammen med Høyre. Men så langt er det en høyre-regjering Erna Solberg har invitert KrF inn i. Om høyre skrives med stor eller liten «h» i denne sammenheng representerer en stor forskjell! I diskusjonen om samarbeidsrelasjoner er det lett å bli historieløs. Den siste perioden med så tette relasjoner til Frp er det som er historisk nytt både for KrF og Høyre. En kan ikke late som om dette er normalsituasjonen på ikke-sosialistisk side.

Kalkulert risiko

Det er altså ikke KrFs holdning som har endret seg, men Høyres valg av Frp som forutsetning for en plass rundt Kongens bord. Høyre har gitt Frp forkjørsrett, og med det tatt en kalkulert risiko.