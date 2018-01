Kvalitetsrammer gir bedre karriereveiledning

Ruth-Wenche Hebnes Vinje påpeker i Aftenbladet 17. januar at det ikke stilles formelle kompetansekrav til dem som gir karriereveiledning i skolen. Situasjonen i skolen viser tydelig behovet for at vi må jobbe mer systematisk med å styrke kvaliteten på karriereveiledningen.

Felles forståelse

Arbeidslivet endrer seg raskere enn før, og vi må alle regne med å bytte både jobb og kanskje utdanning underveis i arbeidslivet. Karriereveiledning skal være en god støtte i slike overganger. Da trenger vi en felles forståelse av hva som er gode tjenester.

Kompetanse Norge skal lede utviklingen av et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Målet er karriereveiledningstjenester av høy kvalitet, om det er i skolen, i Nav, attføringsbransjen, integreringsfeltet eller ved et karrieresenter.

Arbeidet starter nå. Rammeverket skal blant annet inneholde anbefalinger til hva de som jobber med karriereveiledning skal ha av kompetanse. Kompetente veiledere er en forutsetning for at folk skal få veiledning av høy kvalitet.

Kompetanse Norge skal i 2018 også starte utviklingen av en digital karriereveiledningstjeneste, som blant annet skal gi befolkningen mulighet til å chatte med profesjonelle karriereveiledere.

Vil ha digitalt alternativ

Det vil sikre at folk som trenger det, kan få profesjonell veiledning, uansett hvor de bor og hvilken situasjon de er i. De som vokser opp i dag, vil forvente å få god karriereveiledning gjennom utdanningsløpet og karrieren, og de vil ha et digitalt alternativ.

Arbeidslivet krever større grad av fleksibilitet og evne til omstilling enn noen gang, og karriereveiledning blir viktig for flere av oss. Felles kvalitetsrammer som sikrer kompetente karriereveiledere, er en investering som vil lønne seg både for hver og en av oss og for samfunnet vårt.