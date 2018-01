Omkamp om kommunereformen er en tapt sak

Stortingets vedtak i desember 2017 om at kommunesammenslåinger utelukkende skal bygge på frivillighet, og at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes for å redusere antallet kommuner, setter stopp for Høyres plan om videreføring av kommunereformen.

Jeg skjønner det sitter langt inne å innrømme nederlaget, slik stortingsrepresentant Ove Trellevik prøver på i et innlegg til meg i Aftenbladet 12. januar. Men å se bort fra realitetene, gjør ikke saken lettere for statsråd Sanner og hans våpendragere på Stortinget.

Det er feil

Stortingsflertallet har vedtatt at lokale initiativ og frivillighet skal ligge til grunn for eventuelle kommunesammenslåinger i denne stortingsperioden. Trellevik påstår at utgangspunktet for kommunereformen hele tiden har vært lokale initiativer. Det er feil, og det vet alle som har lest Stortingets referater fra behandlingen av kommunereformen.

Kommunereformen ble presentert for Stortinget i mai 2014 gjennom behandlingen av Kommuneproposisjonen. Regjeringen fikk da støtte, om enn knappest mulig, til at alle kommuner ble pålagt å utrede sammenslåing med nabokommunene.

Det daværende stortingsflertallet, Høyre, Frp, KrF og Venstre, sa, sitat: «Flertallet vil understreke at det er utredningsansvar for alle kommuner. Fylkesmannen må følge opp de kommuner som ikke på eget initiativ tar nødvendig lokalt lederskap.»

Nå har Stortinget fått et nytt flertall, og vedtaket i desember om å sette stopp for regjeringens opplegg for videreføring av kommunereformen, ble gjort med stemmene fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF og SV.

Trellevik og Høyre bør ta inn over seg følgende realiteter før de prøver seg på omkamp om kommunereformen:

Alle kommuner har gjennomført utredninger om kommunesammenslåinger. Disse utredningene har kostet mye tid og penger for kommunene, men var et pålegg fra regjeringen som ble fulgt opp.

Utredningene om kommunesammenslåinger førte til at de aller fleste kommunene konkluderte med at de var best tjent med å fortsette som egen kommune. Det ble holdt folkeavstemminger i 210 kommuner hvor det ble nei-flertall i 70 prosent.

76 prosent av kommunepolitikerne var misfornøyde med regjeringens gjennomføring av kommunereformen, viste en undersøkelse i Kommunal Rapport.

Ikke stortingsflertall

Det er meningsløst å starte opp igjen kommunereformen. Folk vil det ikke, kommunene vil det ikke og Stortinget vil det ikke. Høyre vil, forstår jeg, men de har ikke lenger et stortingsflertall som støtter dem. Omkamp om kommunereformen er en tapt sak.