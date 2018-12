Kritikken mot UiBs henvendelse til SUS er misforstått

Stavanger Aftenblad kommenterer på lederplass 19. desember den viktige debatten om økt legeutdanning i Norge. Mer spesifikt om Stavangers plass i dette, og at dette for tiden utredes av Grimstadutvalget.

Lederen bidrar til å skape et inntrykk av at UiB her ikke driver rent spill. Vi kan forsikre avisens lesere om at UiB lojalt følger opp bestillingene fra Grimstadutvalget. Utvalget har nemlig bedt alle de medisinske fakultetene i landet om å redegjøre for kapasitet og muligheter ved sykehusene i sine respektive regioner.

UiB innhenter nå informasjon fra sykehusene i Helse Vest, og har skrevet brev til alle, herunder SUS. Lederen kommenterer så en eventuell rolle for UiS. I denne omgang var det helsetjenestenes kapasitet som var spørsmålet fra Grimstadutvalget, ikke organiseringen av utdanningene.

Kritikken mot vår henvendelse til SUS er derfor misforstått. Både UiS og UiB kommer helt sikkert til å få sjansen til å presentere sine tanker om samarbeid for utvalget på et senere tidspunkt. Men UiS har nylig invitert UiB til samtaler om samarbeid om et mulig medisinstudium i Stavanger, en invitasjon vi selvsagt har sagt ja til.