Derfor rammes Rogaland av en hard brexit

Det er svære greier som står på spill. Storbritannias framtidige forhold til EU. Slaget står i London og skal avgjøres av det britiske parlamentet. Godkjenner de utmeldingsavtalen som statsminister Theresa May har fremforhandlet med Brussel – eller forlater de EU uten en handelsavtale? Det er denne siste versjonen som er døpt «hard brexit». Og det er dette som er den verst tenkelige løsningen for Norge og bedrifter i Stavanger og Rogaland.

Uforutsigbarhet

Da står plutselig Norge uten en handelsavtale med vår viktigste handelspartner når britene forlater EU 29. mars. Storbritannia forlater nemlig også EØS-avtalen. For det er dagens EØS-avtale som gjør hverdagen forutsigbar for bedriftene våre. Men med en hard brexit har vi ikke lenger en avtale.

En brexit uten avtale vil skape stor usikkerhet for våre bedrifter i Rogaland.

Plutselig blir det innført toll på opptil 15 prosent på våre varer. Plutselig kan ikke lenger varer og tjenester selges fritt. Plutselig risikerer vi at våre fartøy ikke kan losse, at kontraktene ikke er gyldige, at grunnlaget for forsikringer faller bort, og at sertifikatene ikke gjelder. En brexit uten avtale vil skape stor usikkerhet for våre bedrifter i Rogaland.

Grunn til bekymring

En annen faktor er kapasiteten. Britene er i dag ikke rigget for å ta unna den enorme mengden daglige varer som skal tollklareres. 9000 nye tollere og byråkrater ansettes, men det vil ta tid før systemet er på plass. I mellomtiden må næringslivet være forberedt på lange køer, forsinkelser, økte kostnader og mye praktisk ekstraarbeid.

Bedrifter fra Rogaland eksporterte i 2017 for 37 milliarder til Storbritannia. Både Vestlandsrådet og Rogaland fylkeskommune er bekymret for konsekvensene brexit vil ha for norsk og rogalandsk handel med Storbritannia.

Må forberede oss

Vi forsøker å forberede våre bedrifter etter beste evne. Rogaland fylkeskommune er i gang med å kartlegge konsekvensene en hard brexit vil ha bedrifter fra Rogaland. Vestlandsrådet har også sendt brev til næringsministeren for å understreke alvoret.

Nordsjøkommisjonen er en organisasjon for regioner og fylkeskommuner rundt Nordsjøen. De har etablert en egen arbeidsgruppe for brexit-arbeidet og Rogaland har den norske representanten inn i denne gruppen. Denne har bidratt med analyser og kartlegginger av konsekvenser for havner, bedrifter, byer og regioner av ulike brexit-utfall. Vestlandsrådet, representert ved Rogaland fylkeskommune, har deltatt aktivt i dette arbeidet.

Krasjlanding

For mange har nok en hard brexit vært en fjern mulighet. Nå ser det imidlertid ut til at det blir en krasjlanding av brexit-forhandlingene. Og med ingen avtale – en hard brexit – som resultat. Alle bedrifter som handler med Storbritannia bør derfor raskt forberede seg på konsekvensene. Noen må vurdere nye markeder, noen må vurdere å etablere deler av produksjonen i Storbritannia, mens andre må vurdere nedbemanninger.

Uansett vil mange bedrifter og lokalsamfunnene rundt dem oppleve store utfordringer i månedene framover. Vi forutsetter at regjeringen også forbereder tiltak som omstillingsmidler til lokalsamfunn og bedrifter som rammes av en hard brexit.

Regjeringen må snarest på banen og gjøre de nødvendige tiltak sammen med kommunene, fylkeskommunene og næringslivet.