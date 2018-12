Har dere glemt et helt klassetrinn, Sandnes?

Sentrumsskolene i Sandnes er fylt til randen av elever. Og mer skal det bli. Det har man visst i en årrekke. Men noen har tydeligvis glemt at flere elever på en skole betyr at man også trenger flere klasserom. Eller er det glemt, eller bare bevisst valgt bort?

Mange år framover

I oktober i år inviterte Sandnes kommune til informasjonsmøte på Sandved skole der utbyggingsplanene for skolen ble presentert for foreldre og naboer. Skolen har, i likhet med de andre sentrumsskolene, vokst mye de siste årene. Og veksten vil fortsette. Fra og med august 2019 og i mange år framover vil det ikke lenger være plass til sjuende trinn på skolen slik den står nå. Derfor ble utbyggingen, som foreløpig var på planleggingsstadiet, nærmest tatt som en selvfølge. Helt til Rådmannens forslag til økonomiplan hadde valgt den noe billigere løsningen om bare å be rektorene for de overfylte skolene om å «ta i bruk organisatoriske løsninger» for å få plass til alle elevene. Den midlertidige løsningen blir å sende Sandved skoles sjuende trinn på ungdomsskolen på Skeiane ett år før tida. Ikke bare i 2019, men i mange år framover.

Konsekvensene?

De skal jo selvsagt ikke gå på ungdomsskolen enda, de skal jo bare ha undervisningen sin i de nye klasserommene der. Med sine egne lærere. Men med friminutter og skolevei sammen med ungdomsskoleelever. Har dere noen som helst idé om konsekvensene av det dere setter i gang, politikere og rådmenn i Sandnes? Er det greit å bruke 12-åringers hverdag i et helt år som salderingspost i et stramt budsjett? Har kommunen råd til å gjøre et helt kull til ungdommer ett år før tida? Har dere lyttet (eller spurt?) fagfolk med en annen fagbakgrunn enn økonomi? Det er ikke for seint å snu, kjære politikere.