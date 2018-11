Mange voldtektsmenn slipper for billig

Det er alarmerende økning i antall anmeldte seksuelle overgrep mot kvinner og mindreårige barn. 1999 vedtok FNs generalforsamling at 25. november skal markere Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Vold mot kvinner er aldri noen privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner.

For at flere skal bli straffet for seksuelle overgrep, er det nødvendig med en lovendring

Avskaffe vold innen 2030

FN har som målsetting å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette gjelder både i offentlig og privat sfære, og omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold. I 2017 ble det anmeldt nærmere 8000 seksuallovbrudd. Norge står til stryk når det gjelder å forhindre og straffe seksuelle overgrep og voldtekt. Dette slår Amnestys globale årsrapport fra 2015 fast. FNs kvinnekomite reagerer sterkt på at så mange norske voldtektsmenn slipper billig fra sine ugjerninger. Komiteen uttrykker stor bekymring over det høye antallet henleggelser og frifinnelser, og de milde straffene som gjerningsmennene i vold- og voldtektssaker får. For at flere skal bli straffet for seksuelle overgrep, er det nødvendig med en lovendring, hevder komiteen. Det er dessverre ingen ting som tyder på at det har skjedd en positiv endring på dette feltet siden 2015. Snarer tvert imot.

Antallet anmeldte har eksplodert

Antallet anmeldte seksuelle overgrep mot barn har eksplodert og fortsetter å øke. Meldte seksuallovbrudd er doblet på fem år, og økingen er størst på seksuelle overgrep og voldtekt av barn under 14 år. Seksuelle overgrep mot barn blir grovere, og ofrene er yngre enn tidligere. Det opplyser den internasjonale politiorganisasjonen Interpol. Over halvparten av ofrene er ennå ikke i puberteten, og rundt fem prosent er spedbarn.

FN viser til fakta om vold mot kvinner:

35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.

Ble ikke trodd

25. november kommer forfatter og forsker fra Tverrkulturelt senter for kjønnsforskning Anne Bitsch til Stavanger for å fortelle om sin forskning. Hun fikk kritikerprisen i 2015 for sin bok «Går du nå er du ikke lenger min datter». Her beskriver hun sin oppvekst i Danmark med en mor som var psykisk syk og alkoholisert, og som utad framsto som ressurssterk kvinne. Anne Bitsch ble som barn utsatt for fysiske og psykiske overgrep. Da hun søkte hjelp fra naboer, lærere, psykolog og barnevern, ble hun ikke trodd, og saksbehandler fra kommunen unnlot å opprette sak. Hennes siste bok «Brev til en ufødt datter», retter søkelyset på kvinners rett til å definere sin seksualitet og bestemme over egen kropp. Kvinner kjenner fortsatt skam over å ha blitt utsatt for overgrep.

Anne Bitsch har gjennom sitt doktorgradsarbeid fulgt rettsprosessen i 175 saker om seksuelle overgrep gjennom ett år, og analysert domsavsigelsene. Studien viser at det norske rettssystemet lar seg styre av myter om «ideelle ofre og overgripere». Både ofre og overgripere dømmes og innvilges strafferabatt ut fra moralske vurderinger og sosioøkonomisk bakgrunn. Relasjon til overgriper og etnisitet gjenspeiles i straffeutmålingen. Dersom du voldtar noen i den private rom, altså innendørs, får du 30 prosent lavere straff enn om du voldtar noen i det offentlige rom, som parker og utesteder. 77 prosent av voldtektene i materialet fant sted i det private rom. Anne Bitsch er opptatt av den store symboleffekten det gir å systematisk avdramatisere den seksuelle volden som er mest utbredt, og som i overveiende grad rammer kvinner.

Møt opp ved Sølvberget

Kvinnegruppa Ottar har i en årrekke markert FNs Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner ved Sølvberget i Stavanger. Den 25. november arrangeres dette sammen med SV. Arrangementet starter med et åpent møte kl. 16.00 med Anne Bitsch som innleder. Vi håper at ungdom, kvinner og menn vil bli med oss for å markere og protestere mot den store urett som barn og kvinner over hele verden utsettes for!