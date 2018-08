I et debattinnlegg i Aftenbladet 13. august etterlyser adm. dir. i Næringsforeningen, Harald Minge, lokal vilje til å følge opp Bane Nor Eiendoms ønsker i forbindelse med ny sentrumsplan for byen. Vel og bra det, en god sentrumsplan er viktig for byen, men ikke nødvendigvis det og hensynta Bane Nors gigantønsker for området ved Stavanger stasjon.

Propp i systemet

I en årrekke har NSB og underliggende selskaper som Jernbaneverket vært en stor propp i systemet for en god utvikling av viktige områder i Stavanger, her særlig Stavanger Stasjon og ikke minst det viktige Paradisområdet.

At selskapet under samme NSB paraplyen nå heter Bane Nor, tidligere ROM Eiendom og NSB Eiendom, gjør ikke at NSB avleggerne går fri av gamle synder og at nå andre parter, som Stavanger kommune, blir fremstilt som bremsekloss for en god sentrumsutvikling.

Hva er f.eks. det aller viktigste for et stasjonsområde som Stavanger Jernbanestasjon? Jo det skal først og fremst fungere som et effektivt trafikk-knutepunkt, og i den sammenheng gjøre det så enkelt og attraktivt som mulig for flest mulig å besøke byen og da ved å reise kollektivt enten med tog, buss i dag eller bane-/bussway i fremtiden.

Jernbaneverket har med sine krav og føringer i flere år gjort det vanskelig og nær umulig for eiendomssiden i samme familien å planlegge effektivt for eiendomsutviklingen. Så vidt meg bekjent er f.eks. situasjonen i Paradis med den såkalte «driftsbanegården» fortsatt uløst pga. Jernbaneverkets manglende vilje til å finne helhetsløsninger, og det etter flere års forsøk. Det at Jernbaneverket synes å være en «stat i staten» er ikke relevant sett i en større sammenheng. Noen burde tatt grep.

Bør ha første prioritet

En endelig avklaring av infrastrukturen i stasjonsområdet burde selvsagt ha første prioritet, da i dag med særlig tanke på kommende bussway-trafikk i dette området. Over flere år la planene for Bybane store hindringer i veien for mulig utvikling av dette stasjonsområdet.

Spørsmålet i dag bør derfor først og fremst være hvilke funksjoner skal stasjonsområdet ha i Stavanger? Etter min mening ikke primært nye kontorarbeidsplassen, men et sted hvor folk flest kan og vil ferdes. En utvidelse av Rogaland Teater er det svært naturlig del i et slikt bilde. Videre bør der være plass til handel og restauranter – og kanskje et hotell!