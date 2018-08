Hva vil bomstasjonene bety for våre bysentrum?

For øyeblikket er det prisen på bompasseringer som interesserer folk, og det debatteres over en lav sko. Kanskje blir det lavere takster, kanskje ikke.

Alt og alle samles

Men det som interesserer meg mer er hvordan disse bomstasjonene vil påvirke livet i byen. Hittil har sentrum av byen, både i Stavanger og Sandnes, vært stedet der alt og alle samles. Her er det butikker, kjøpesentre, kafeer og restauranter, kino, kunstgallerier, ja alt mulig som man forventer av et bysentrum.

Men når bomstasjonene begynner å fungere utpå høsten, blir det ikke lenger like enkelt for folk å komme til dette bysentrum. Det blir dyrt, og i tillegg blir antallet parkeringsplasser så få at det vil bli vanskelig å bruke bil i det hele tatt. Så hva skal vi da gjøre når vi har behov for de tjenestene og varene som hittil har vært tilgjengelig i sentrum?

Nærbutikkene vil blomstre

Jeg tror at vi vil se en utvikling der bydelssentrum vil utvikle seg. Jeg tror nærbutikkene vil blomstre, og de vil også få en funksjon som utleveringssteder for varer kjøpt på internett. Kafeer og restauranter vil poppe opp overalt, utenfor sentrum, og skape mange små sentre utenfor bomringen. Folk vil i større grad kjempe for at barna får plass i den barnehagen som ligger innenfor deres bomring, og kommunen må sørge for at det er nok plasser. Dette er slik jeg ser fremtiden.

Det er bare å håpe at kommunale myndigheter vil være positive og legge tingene til rette for en slik utvikling ved å gi tillatelse til etablering av forskjellige virksomheter som hittil har vært reservert sentrum.