Denne sommeren har vi sett de konkrete konsekvensene av et klima ute av kontroll: Hetebølger, tørke, skogbrann og menneskelige tragedier. Forskere varsler hetebølger også de neste fire årene.

Avlyst

Mens Europa rammes av ekstremvær, har regjeringen avlyst Norges klimamål for 2020. Norge slipper fortsatt ut mer enn i 1990. Til sammenligning har Sverige og Danmark kuttet utslippene sine med over 20 prosent.

Heller ikke fram mot 2030 finnes det noen plan for norske utslippskutt. I stedet skal utslippskuttene tas ute i Europa, mens Norges mest forurensende næring får gå fri. I vinter åpnet regjeringen for ny oljeleting i det sårbare Barentshavet. Utslippene fra det planlagte Johan Castberg-feltet vil spise opp utslippene fra alle norske elbiler, og på Troll-feltet i Nordsjøen legger man opp til å produsere fossil energi til langt utpå 2050-tallet.

Står stille

Det er helt fint å bruke kvotesystemet til effektive utslippskutt i Europa. Men den europeiske klimasolidariteten må også innebære at vi tar vår del av klimadugnaden. Fjorårets marginale utslippskutt vitner om at klimapolitikken i praksis står stille. Hvor mange flere hetebølger har vi råd til? Norge trenger en grønn «new deal» for å bøte på alle årene med handlingslammelse.