For kort tid siden hadde den gamle høvdingen fra næringslivet i Stavanger, Jostein Soland, et innlegg i Aftenbladet (6.8.) om det den store tabben som skjedde da et overveiende flertall i Sandnes stemte mot sammenslåing av bykommunene Sandnes og Stavanger.

8. august fikk han svar av varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes. Dette innlegget svarte Jostein Soland på i 14. august. Ettersom saken tydeligvis ennå engasjerer – skulle trodd den for lengst var lagt død – våger jeg, som ihuga sandnespatriot, å blande meg litt inn i diskusjonen.

Etter Solands mening ville regionen stått mye sterkere (mot hvem?) dersom kommunene på Nord-Jæren hadde blitt slått sammen, under Stavangers lederskap, må vite.

Ugjenkallelig

Selvsagt kan han ha rett i den saken, eller kanskje han tar feil? Ingen av oss kjenner fremtiden, så det ville bare en sammenslåing av kommunene kunne bekrefte, eller avkrefte. Nå er det slik at ingen «skikkelige» politikere vil innrømme i ettertid at de har tatt grovt feil. (Bare se på farsen i samband med sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark). Følgelig ville en sammenslåing av kommunene vært endelig og ugjenkallelig, samme hvor dårlig det enn måtte gå etterpå.

Ettersom vi lever svært så godt på Nord-Jæren slik lokalstyret i kommunene fungerer i dag, så hvorfor ta den sjansen? Det gamle ordet at en vet hva vi har, men ikke hva vi får, gjelder selvsagt ennå. Det må da ha vært en av Solands konservative meningsfeller som oppdaget det? – Forresten, litt vet vi jo også i dag. Vi vet at storebror Stavanger er størst i folketall på Nord-Jæren. Vi vet at i kraft av sin størrelse og sitt folketall har Stavanger sørget for å «karre» til seg store og viktige arbeidsplasser som universitet, sykehus og teater, for å nevne noe. Det er bare kommet få innsigelser mot denne konsentrasjonen av institusjoner på et lite område – viss det er kommet noen i det hele – fra kommunene rundt om.

Storebror får full kontroll

Som Jostein Soland så treffende sier det: «Det er kjøttvekta som rår!». Ved en evt. sammenslåing av Sandnes og Stavanger ville storebror Stavanger få full kontroll med det som skjedde i den nye storkommunen. Også nå ville «kjøttvekta» rå, og tumleplassen ville være så mye større.

Noen av oss tror (vet ikke) at både lokalt demokrati, innovasjon og mangslungen virksomhet i Sandnes by og dens utkanter, har bedre forhold til å trives og utvikle seg når «kjøttvekta» forblir lokalisert i Stavanger by enn når den skal «valse rundt» og tynge ned nabodistriktene.