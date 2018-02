I disse dager er kloke arbeidsgiverhoder i kommunene i ferd med å drøfte strategier og føringer for vårens tariffoppgjør. Når vi vet at lønn er et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere og beholde kompetanse, har Norsk Sykepleierforbunds medlemmer et svært så berettiget krav til årets oppgjør: Sykepleierne må ha førsteprioritet!

Kommunene har i årevis gitt tilbakemeldinger på at det er sykepleiere og spesialsykepleiere de har størst utfordringer med å rekruttere. Da er det et paradoks at det er de ufaglærte som har hatt størst lønnvekst i kommunene perioden 2010-2015 (19 prosent). Deretter fulgte ansatte med utdanning på videregående nivå (18,2 prosent). Høyskolegruppene, som sykepleiere kommer inn under, hadde i samme periode en lønnsvekst på 17,2. (Kilde: Teknisk beregningsutvalgs rapport 2016).

Rogaland er på topp i Norge i utlysninger av ledige sykepleierstillinger.

Klare forventninger

Dette til tross for at Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) selv i sin arbeidsgivermonitor 2016 slår fast at «Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingssystem er ett av flere virkemidler for å beholde og rekruttere arbeidstakere, og er ment å gi kommunene nødvendig fleksibilitet for å ta vare på og skaffe viktig kompetanse og arbeidskraft.» Norsk Sykepleierforbund har klare forventninger om at kommunene i år gjør ord til handling og tar inn over seg alvoret i de utfordringene kommunehelsetjenesten står overfor.

Rogaland er på topp i Norge i utlysninger av ledige sykepleierstillinger. I perioden 1. februar 2017 og frem til 30. november 2017 var det bare i vårt fylke innenfor kommunal sektor utlyst over 900 ledige stillinger for sykepleiere. Når vi vet at 20 prosent av de som utdanner seg som sykepleiere, slutter å jobbe som sykepleiere før 10 år etter endt utdanning, må varselklokkene ringe for flere enn Norsk Sykepleierforbund. Vi gråter ikke bare for vår syke og gamle mor – vi gråter for mødre, pasienter, brukere og pårørende i hele fylket og landet for øvrig.

Tiden er overmoden, arbeidsgivere må vise at de verdsetter sykepleiernes kompetanse på en måte som gjør at de faktisk opplever seg verdsatt. Gode ord og intensjoner er ikke nok, arbeidsgiver må ta inn over seg at også sykepleierne måler verdsetting i årslønn – ikke helt ulikt det vi ser i mer mannsdominerte yrker.

Finne kommunene mer attraktive

Konkurransedyktig lønn for sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunal vil bidra til at allerede ansatte fortsetter å arbeide som sykepleiere, nyutdannede sykepleiere vil finne kommunene mer attraktive, sykepleiere i frivillig deltid vil vurdere å gå opp i stillingsstørrelse, og sykepleiere som arbeider i andre yrker kan finne det interessant å gå tilbake til sykepleieryrket. Det forutsetter vilje til å prioritere. Nå!