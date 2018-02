Margret Hagerup fra Høyre mener i Aftenbladet 27. januar at jeg går på autopilot i debattinnlegget 22. januar mitt om Jeløya-erklæringen og arbeidslivet. Vel, da kan vel jeg si at hennes argumenter om et fleksibelt og moderne arbeidsliv ikke akkurat er nye toner fra Høyre heller.

Lytter til medlemmene våre

Vi kan slå fast at Fagforbundet og regjeringspartiene står veldig langt fra hverandre i spørsmålet om hva som ligger i det å ha et trygt arbeidsliv og en sikker inntekt. I Fagforbundet lytter vi til medlemmene våre, og de gir oss klare meldinger om at de ønsker faste og hele stillinger. De ønsker å bli verdsatt for jobben de gjør, og de protesterer mot at lønnsforskjellene og ulikheten øker. De siste dagene har det vært mange medieoppslag om hvordan ledere, både i næringslivet og offentlig sektor, drar fra vanlige arbeidere.

Høyre, Frp og Venstres løsninger for arbeidslivet og velferdsstaten gir verken et inkluderende arbeidsliv eller gode tjenester for innbyggerne. Hagerup påstår de er interessert i å få flere i arbeid og høy organisasjonsgrad. Da kan de begynne med å lytte til hva en bortimot enstemmig fagbevegelse mener om arbeidstid, hele og faste stillinger, medvirkning og sikre jobber. Partiene kan også vise at de mener alvor ved å øke fagforeningsfradraget.

Fratatt støtte

Hulheten i argumentasjonen om å bevare det norske velferdssamfunnet, blir åpenbar når vi vet at regjeringspartiene går for ytterligere skattekutt. Skattekutt gir mindre penger til kommunene, velferdstjenestene og fellesskapet. Med Høyre og Frp i regjering ble mange som trenger det, fratatt støtte fra det offentlige. For eksempel ble det kuttet i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke. Det ble kuttet i feriepengene til arbeidsløse og reduksjon i pleiepengene til foreldre med kronisk syke barn.

Fagforbundet vet at samfunnet er i endring, men det er noe som aldri blir umoderne; behovet for en sikker inntekt og en trygg og forutsigbar jobb.