Sikkerhet på sokkelen gir større trygghet i hjemmet

Det var ikke før min sønn fikk lappen at han innså at de som ikke gikk med refleks, var usynlige for sjåfører. Årelang kamp for å forklare viktigheten av å bære refleks gav uttelling da han så konsekvensen: Han kunne skade en fotgjenger han ikke så. Nå ser jeg ham stadig stoppe og rulle ned vinduet i vinternatten og be lite opplyste forgjengere ta på refleks. Det varmer.

Vi som jobber på sokkelen, bruker mye av hverdagen på å forutse mulige konsekvenser av alt vi gjør. Tiden går ikke med til å diskutere sannsynligheten for at det skjer. Vi bruker den heller til å vurdere jobben opp mot de risikoene vi har identifisert. Det kan handle om å finne riktig antall mennesker som skal utføre jobben, egnet verktøy og arbeidsstilling.

I tillegg ser vi det opp mot andre jobber i området som kan ha en innvirkning på det som skal utføres. Dette gjør vi gjennom møter med alle involverte i det aktuelle området på plattformen. Vi trener på storulykke-scenarier, og på hver tur har vi egne møter der vi gjennomgår hendelser hos oss og på andre installasjoner for å lære mer. Hver tur, hvert år. Det gir resultater.

Jeg har ofte hørt kommentarer som: «Kan ikke dere gå i trapper, dere som må holde i rekkverket?»

Sannsynlighet/konsekvens

Det var først da jeg begynte på sokkelen at jeg virkelig fikk trene på den viktigste delen av det vi kaller «risikolikningen». Hva er egentlig risiko? Risiko er sannsynligheten for at noe skjer, og i tillegg konsekvensene det kan få. Vi på sokkelen bruker tiden på å forstå konsekvensene. Som andre valgte jeg nok oftere å tenke at sannsynligheten for at noe skulle skje var så liten at jeg tok sjansen på å ikke holde meg i trapperekkverket, eller jeg lot alle skoene ligge slengt rett ved inngangsdøren. Refleks? Det var liksom ikke nødvendig for en liten tur.

Det gleder meg å lese at andre bransjer, som helse- og brannvesenet, forteller at de ser en reduksjon i antall dødsulykker. Dette er en følge av god sikkerhetsforståelse blant innbyggerne, ofte lært i oljerelatert arbeid. Det er færre som nå omkommer i en brann, for flere har en fungerende røykvarsler. Og det er færre som dør av hjerteinfarkt i oljefylkene. Her bor det flere som er trent på hjerte- og lungeredning, og som kan komme til unnsetning. For meg er dette synlige bevis på at alt det arbeidet vi legger i sikkerhetsarbeidet, gir resultater, også på hjemmebane.

I sosiale sammenhenger skjer det ofte at sikkerhetsarbeidet i oljebransjen blir harselert med. Det undrer meg. Jeg har ofte hørt kommentarer som: «Kan ikke dere gå i trapper, dere som må holde i rekkverket?» Eller: «Kan du ikke sykle, siden du alltid må bruke hjelm?»

Fremdeles er det farligste jeg gjør, statistisk sett, å sette meg i bilen.

Gjennomgang og læring

Det er her det å tenke sannsynlighet framfor konsekvens kommer inn. Sannsynligheten for at jeg ramler ned trappen, er liten. Men konsekvensen, skulle uhellet være ute, er betydelig. Selv et beinbrudd kan være både smertefullt og langvarig.

Skjer bruddet etter fall i trapp i Nordsjøen, blir det brukt mye tid på å forstå hendelsesforløpet: Hadde vedkommende hendene fri til å holde i rekkverket? Var det glatt i trappen? I tilfelle, var det is, vann eller andre ting som gjorde det glatt? Var rekkverket i orden, ligger trappen utsatt til for vær og vind, er den trang slik at den ikke egner seg til transport av varer? Listen kan være lang.

Meningen med en slik gjennomgang er utelukkende å hindre at andre lider samme skjebne. Er det noe vi kan endre på fysisk eller ved endrede rutiner, så gjør vi det for hindre gjentagelser. Viktig læring deles mellom alle installasjonene i selskapet.

Samme systematikken har de færreste av oss hjemme. Nå skal det sies at skjer det uhell hjemme hos meg, så samler jeg ikke hele familien til en gjennomgang av årsaker og utarbeider detaljerte lister med kompenserende tiltak som vi også kopierer og leverer ut til alle naboene for å ta ut læring. Men det kan nok hende at ungene mine har fått formaninger om konsekvenser av det de gjør oftere enn de selv skulle ønske. Jeg tror likevel at det å snakke om hva som kan skje, endrer holdninger.

Beinbrudd er likevel ikke det farligste som kan ramme oss på en oljeinstallasjon. Derfor er det så viktig at alle er flinke til å tenke konsekvens uansett hvilket arbeid de utfører. Fremdeles er det farligste jeg gjør, statistisk sett, å sette meg i bilen. Jeg leste nylig i avisa at flere igjen var tatt i setebelte-kontroll. Det betyr at flere velger å tenke at sannsynligheten for å krasje er liten. Daglig ser jeg fotgjengere uten refleks som ser det som usannsynlig å bli påkjørt.

Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Endrer holdninger

Jeg har et håp at om det gode sikkerhetsarbeidet vi gjør på sokkelen hver dag smitter over til enda flere denne mørketiden. For eksempel ved at flere bruker tilgjengelig og enkelt sikkerhetsutstyr. Det tar litt lengre tid å sjekke brannvarsleren, finne refleks, bruke et rekkverk eller et setebelte, men vi bør ha tid til å tenke sikkerhet.

Jeg er stolt av å jobbe i en næring som, i tillegg til daglig å jobbe med sikkerhetsspørsmål, endrer holdninger. Det gjør samfunnet enda sikrere.