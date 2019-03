8. marstoget har aldri vært et arrangement for alle, men en dag der feminister gjennom demokratiske prosesser har stemt fram de viktigste parolene eller politiske krav. Hvilke saker som får mest oppslutning varierer fra år til år, ut fra de personer, organisasjoner og parti som deltar i utformingen av programmet. De som engasjerer seg, deltar i komiteen, melder inn paroler og stiller på parolevedtaksmøtet som beslutter det politiske grunnlaget.

Ingen har monopol på kvinnedagen, selv om opphavet er politisk radikale kvinners protest mot patriarkatet og for kvinnefrigjøring.

Å oppnå fremskritt for alle kvinner, krever offensive politiske delmål, kollektive aktiviteter og dyktig organisering. Kampen for stemmerett, retten til selvbestemt abort og kriminalisering av horekunder er alle bevis for det.

Prioriterer det kollektive

En høyre-feminisme som bare kjemper for noen få individers rettigheter, kan være nyttig for disse, men ikke for de mange. Kvinnegruppa Ottar velger en strategi som prioriterer det kollektive.

Behovet for den politiske kraften rundt og på den internasjonale kvinnedagen øker her og internasjonalt. Angrepene på kvinners rettigheter og livssituasjon er store. Protestene mot Solberg-regjeringens politikk har manifestert seg i massemønstringer både på den Nasjonale protestdagen for abortloven og i årets 8. marstog. I år var hovedsakene utvidelse av abortloven og fjerning av nemndene, styrking av barselomsorgen, bekjempelse av vold og styrking av kvinners økonomiske situasjon. Regjeringens handlinger provoserer og rammer kvinner direkte.

Kvinnegruppa Ottar er ikke partipolitisk bundet. Vi slåss mot kvinneundertrykking uansett styresett og inngår i allianser når det er hensiktsmessig. Vi har alltid prioritert å engasjere oss i markeringen av 8. mars, men det betyr ikke at vi er de eneste som bidrar til disse offensive og flotte arrangementene.

Parolevedtaksmøtet avgjør

Vi har en radikal, feministisk plattform. At Bjørheim er uenig med oss, er ingen overraskelse og intet problem, men det gir henne ingen rett til å hevde at Ottar har «kuppet» kvinnedagen, og vi «må akseptere» at dagen skal inneholde alle mulige paroler og standpunkt. Det er det 8. marskomiteen og parolevedtaksmøtet som avgjør. Når Bjørheim verken har skjønt dette eller har engasjert seg i å arrangere dagen, er det ganske utidig og arrogant å forsøke diktere hvordan komiteen og parolevedtaksmøtene skal utføre sitt arbeid.