CO2 fra Equinors grønnvaskede olje

Her forleden snublet jeg over det jeg trodde var en sak på Aftenbladets nettsider, men som viste seg å være innholdsmarkedsføring fra Equinor, folkets olje- og gasselskap. Fokuset er på klimaproblematikk.

Hva i all verden?

«Utslippene må halveres de neste 12 årene», skriver Equinor. «Vi kan ikke fortsette som i dag», fortsetter skattebetalernes oljegigantselskap. Hva i all verden? tenker jeg og får kveldsmaten i halsen – har Natur og Ungdom, Bellona og FNs Klimapanel gjennomført en overtakelse av Equinor i det stille? «Vi må med andre ord gjøre mer, raskere», fortsetter annonsen. Shit - er Equinor i ferd med å begå et klimainspirert altruistisk harakiri? Jeg leser videre i eksaltert smånervøsitet. «Fornybar energi alene vil ikke klare å dekke etterspørselen. Verden vil derfor fortsatt trenge olje og gass de neste tiårene.» Jaha. Såpass. Ja vel ja.

Equinor mener vi må fortsette å pumpe opp olje som bare det. Men hva er det da «vi ikke kan fortsette som i dag» med? Hva er det vi må «gjøre mer» av, og det endatil enda «raskere»? Jeg skroller meg forbi glansa foto av vindmøller, natur, oljerigger og smilende folk. Jo, Equinor vil ha oss med på at løsningen på verdens klimaproblemer er at norske oljeinstallasjoner begynner å bruke fornybar energi til å pumpe opp mer fossilt brennstoff. Tjo hei. Fornybar olje- og gassproduksjon kaller de denne snodige konstruksjonen.

«Selve produksjonen av olje og gass slipper ut flere millioner tonn CO₂ hvert år. Det er skadelig for klimaet.» Disse utslippene er litt mer enn enda en god grunn til å bli mer kritisk til oljeproduksjon, og ingen grunn til å satse mer på norsk olje.

«Slik skal norsk vann- og vindkraft bidra til å løse et av verdens største problemer», fortsetter Equinor. Les: under dekke av noe så paradoksalt som grønne oljeplattformer, så ønsker Equinor å forvirre oss til å tro at det å pumpe opp norsk olje spesielt skal ha fine miljøgevinster. Dette er den norske oljeindustriens gamle fortelling om at norsk olje er så ren og fin at det vil være det reneste sviket mot miljøet å ikke fortsette å hente den opp.

Stemmer ikke

Men Equinors fortelling stemmer ganske enkelt ikke. Oljen forurenser i all hovedsak når den brukes, ikke når den hentes opp. Om vi henter opp et fat med olje og bruker det i en eller annen form for forbrenning, så kommer kun en håndfull prosent av CO₂-utslippene knyttet til dette fra hvordan vi henter oljen opp.

Det vil si, så godt som det aller meste av CO₂-utslippene fra norsk olje og gass kommer fra det som skjer med oljen etter at den er utvunnet, det vil si fra raffinering, foredling og aller viktigst, fra forbrenningen av oljen, f.eks. som bensin i din og min bil. Derfor er det å bruke olje et klimaproblem, enten den er hentet opp av vindkraft, vannkraft eller usedvanlig kraftige grønne alver. «Vi kan ikke», som Equinor så tilsynelatende endringsvillig forteller oss, «fortsette som i dag.» Ikke i det hele tatt. Jo før vi innser at begrepet «fornybar olje- og gassproduksjon» er et like meningsløst begrep som «harmløse drapsmetoder», jo bedre.

Bare trist

Dette er ett av mange eksempler på at Equinor grønnvasker – det vil enkelt si at de forsøker å lure folk til å tro at den miljøskadelige virksomheten deres egentlig er en løsning på miljøproblemene. De har satset stort det siste året på å selge inn sine alternative virkeligheter av norsk olje som et bidrag i kuren for verdens miljøprøblemer. At Equinor fremdeles holder på med dette er virkelig bare trist.