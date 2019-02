Jeg er eldrekontakt i styret for Stavanger Arbeiderparti, og i kraft av dette får jeg stadige henvendelser fra eldre som tar opp både generelle problemer – og sine egne problemer. Det kan gjelde sykehjemssituasjonen, personalsituasjonen i hjemmetjenesten osv. Men jeg har merket meg at svært mange av henvendelsene gjelder vår digitale hverdag, som det heter, ikke minst språkbruken når det gjelder de nye duppedittene som vi omgir oss med.

Du har sikkert hørt: «Har du en 12-åring i huset, løses alle problemene», men alle er ikke i den situasjonen.

Hva betyr ordene?

Vi eldre sliter ikke bare med å skjønne systemene, men også hva de enkelte ordene betyr. Jeg kjøpte for noen dager siden en liten bærbar DAB-radio til å kunne bære med meg rundt i huset. Jeg fant fram bruksanvisningen (på moderne språk heter det manual) og så fram til å ta vidunderet i bruk. Gleden ble kortvarig. Hva betyr «full scanning»? Hva betyr equalizer? Hva betyr «kompresjon av dynamisk område»? Osv. Heldigvis gir leverandøren meg begripelig og rask hjelp. Men hva skjer med de mange som ikke har mulighet for dette?

For å gå til andre problemer: Mange offentlige etater sender ut skjemaer der vi blir bedt om å svare digitalt, som det heter. Min erfaring er at nettopp dette er det som eldre mennesker – meg selv inklusive – sliter mest med. Noen etater er flinkere enn andre til å tilby hjelp, og noen (for eksempel Kulturhuset Sølvberget) gir en viss datahjelp. Men dette er for lite.

Menneskerett å få hjelp

Ganske mange synes også det er flaut å be om hjelp. Jeg vil heller si at det er en menneskerett å få hjelp! Selv om det sikkert er upopulært å si det – ikke bare vent på at andre skal komme og hjelpe deg, du har først og fremst et ansvar selv

Jeg kan ikke i et lite innlegg ta opp alle problemene, og etter min oppfatning er det sikkert også mange motforestillinger mot det jeg har skrevet. Mitt poeng er bare å peke på aktuelle problemer som etter hvert vil plage oss alle, og at alle har et ansvar for å prøve og gjøre noe med det.