I påska kjøper nordmenn dobbelt så mange egg som ellers i året – rundt 30 millioner egg vil forsvinne fra butikkhyllene før påskedagene ifølge Virke. Salget av bacon, appelsiner og grillpølser skyter også i været i disse dager. Men blir alt spist opp?

Enormt miljøproblem

I Norge kaster vi gjennomsnittlig 42 kilo mat hver i året. Det store matsvinnet er ikke bare et samfunnsproblem, men også et enormt miljøproblem. Matsvinnet vårt har i følge Framtiden i våre hender et klimafotavtrykk som tilsvarer det årlige utslippet fra 437.000 personbiler, inneholder nok kalorier til å mette 785.000 mennesker og fører til at vi kaster bort arealer tilsvarende 20 prosent av Norges samlede jordbruksareal.

Vi håper derfor at mange vier dette en ekstra tanke når storhandelen før påske unnagjøres. Hvis man ikke kommer til å spise dobbelt så mange egg som ellers, er det helt innafor å heller ikke kjøpe dobbelt så mange egg som ellers – selv om det er påske.

Hvis uhellet allikevel skulle være ute, og man har kjøpt mer enn man klarer å spise: Husk at egg som regel holder seg mye lenger enn «best før»-datoen, noe flere eggprodusenter nå har begynt å skrive på kartongene. Bacon og pølser kan fryses, og appelsiner kan brukes i kake, lages syltetøy eller juice av eller deles ut på jobb.

Hvis vi alle blir litt flinkere til å ikke kjøpe mer mat enn vi spiser, bruke fryseren aktivt, være kreative med overskuddsmaten og bruke sansene før vi kaster når mat har gått ut på dato, vil det til sammen ha en stor effekt for miljøet!

Kan redde overskuddsmat

Husk også at du kan redde overskuddsmat fra over 800 spisesteder over hele landet denne påska gjennom Too Good To Go-appen – og bidra ytterligere i kampen mot matsvinn!