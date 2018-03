Da Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg fant det nødvendig å kaste seg på første fly torsdag i forrige uke for å håndtere krisen ved selskapets enorme fabrikk i Brasil, kom selskapets berettigede frykt for omdømme- og inntektstap til fullt uttrykk.

Problemene skyldes et kraftig regnskyll over delstaten Pará, nord i Brasil. Hydro driver der verdens største aluminaraffineri, Alunorte. Resultatet av de plutselige vannmassene var flom og store ødeleggelser. Siden er det rapportert om forurenset drikkevann, og 400 familier skal være direkte berørt. Brasilianske myndigheter har nå pålagt Hydros aluminaraffineri å halvere produksjonen, samt dagbøter i millionklassen.

Grunnen er at selskapet ikke har overholdt et vedtak om en avstand på minst én meter mellom vannet og toppen av deponiene de bruker i delstaten. Utsiktene til store tap sørget for at Hydros toppledelse i Norge raskt involverte seg direkte. Hensynet til bærekraft er med andre ord nå en selvsagt del av planlegging og kritisk del av driften av virksomheter som Hydro.

Ricardo Moraes, Reuters/NTB

Klimaendringer og sosial uro endrer rammene

Temaer knyttet til bærekraft og samfunnsansvar er hyppig på agendaen til styrer og ledergrupper. En studie ledet av professor George Serafeim, gjengitt i Harvard Business Review, viser at den største andelen aksjonærforslag ved generalforsamlinger er knyttet til sosiale og miljømessige forhold. Dette er et nytt fenomen, ifølge Serafeims forskning, og antallet forslag har økt kraftig de siste fem årene.

I World Risk Rapport 2018 rangererer ledere fra verdens 500 største bedrifter for første gange miljø- og klimautfordringer på topp-fem-listen av sannsynlige risikoer . Dette illustrerer hvordan risikobildet for næringslivet har endret seg drastisk, men også hvordan virksomheter er villige til å håndtere og motvirke disse risikoene. Globale utfordringer som økende ulikhet, miljøødeleggelser og fattigdom har tradisjonelt blitt overlatt til stater og internasjonale organisasjoner som FN, men er nå blitt en del av bedrifters bærekraftsstrategi og samfunnsansvar. FNs 17 bærekraftsmål, lansert i 2015, er plutselig blitt omfavnet av næringslivet som en del av deres virke og ansvar.

Stor omdømmerisiko om en ikke tar utfordringene på alvor

Mange vil hevde at selskaper som bidrar direkte eller indirekte til disse samme globale utfordringene bør holdes mer til ansvar når det kommer til økte CO₂-utslipp, aggressiv skatteplanlegging eller miljøødeleggelser. Faktumet er likevel at næringslivet har forpliktet seg, enten av egen interesse eller et genuint ønske om å bidra til bærekraft og samfunnsansvar på et helt annet nivå enn tidligere.

Drivkraften bak forpliktelsene kommer selvsagt ikke bare fra bedriftene, men også gjennom nye krav og forventninger fra myndigheter, investorer, ansatte og kunder. EUs CSR-direktiv pålegger blant annet strengere rapporteringskrav knyttet til foretaksstyring og sosiale- og miljømessige forhold.

For investorer stilles det også nye krav. Oljefondet begynte for noen år siden å spørre selskapene de investerer i, hvordan de håndterer globale utfordringer knyttet til barnearbeid, vannforvaltning, klimaendringer og senest, menneskerettigheter og korrupsjon. Oljefondet og andre store, institusjonelle investorer som KLP og Storebrand, forventer at selskaper og deres styrer skal forstå de bredere miljømessige og sosiale konsekvensene av sin virksomhet, og det forventes at selskaper integrerer risiko og muligheter knyttet til bærekraft som en del av sin forretningsvirksomhet.

Tiden for symbolinitiativ og klimastunts er definitivt over.

Tallrapportering, ikke glossy kommunikasjon

Den siste trenden er at det vises interesse for hvordan klimaendringer kan påvirke selskaper, og hvilke tiltak de treffer. Den internasjonale oppgjøringsbanken (BIS) er vertskap for en arbeidsgruppe for klimarelatert finansiell rapportering (TCFD). TFCD vil mest sannsynlig kreve videre rapportering om klimarelaterte risikoer. Tiden for symbolinitiativ og klimastunts er definitivt over. Hensynet til bærekraft og samfunnsansvar har for full fart funnet vei til kjernen av virksomheters forretningsstrategier.