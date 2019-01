Myter om Paradis

Det gjenspeiles i arkitekt Henrik Lundbergs ellers gode debattinnlegg i romjulen og Aftenbladets leder av 4. januar.

Fortetting er en selvsagt premiss for utbyggingen. Hvis noen tror at vi paradisere er for en utbygging som skal begrenses til blokker med to eller tre etasjer basert på lun hygge, peiskos og litt musserende i glasset ved passende anledninger, er det helt feil.

Graden av fortetting

Det er ene og alene måten fortettingen skal skje på som er hovedpoenget. Det kan godt være at et bygg kan ha 12 etasjer, men ikke alle. Det kan ikke være uttrykk for konservatisme å påpeke at det bør stilles krav til estetikk, inkludert høyde, om en utbygging uavhengig hvor den skjer. Påstanden i Aftenbladets leder om at deler av motstanden bunner i en antagelse om at alt skal være som før, er grunnløs. Det finnes radikale sjeler og urbanister til og med i Paradis.

Ønsker liv

Vi ønsker liv i det nå livløse området. Vi ønsker en forlengelse av sentrum sørover. Vi ønsker arbeidsplasser, vi ønsker en balanse mellom næring og atspredelse. Spe på med kulturaktiviteter, kafeer og bistroer, en dash grøntområder og en dose park, og voilà, vi har et område som skaper trivsel og livskvalitet for alle grupper som vil befinne seg i Paradis. Det kan umulig kalles konservativt.