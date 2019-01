«Røkke ut av Paradis»

Han har satt en tidsfrist og kompanjongen Alfred Ydstebø målbærer Kjell Inges ultimatum: – Vi har bare en intensjonsavtale med Aker BP. Den går ut 30. juni (2019). (Aftenbladet 11. 12. 2018). Han som står med nøkkelen til porten, den kommende ordfører i byen, er mer enn forståelsesfull. – John Peter Hernes, mener det er ekstremt viktig å finne løsninger som tillater at Aker, Base og Bane Nor får bygge ut i Paradis, og at avklaringene kommer raskt. (Aftenbladet 23. 11.2018).

Skammelige tidsfrister

Hvis en skal jage byens innbyggere ut av en av de få gjenværende grønne lungene, er demokratiets spilleregler om innbyggermedvirkning det største hinderet. Dette demokratiet prøver derfor utbyggerne å sette ut av spill gjennom skammelige tidsfrister.

De som skal overta Paradis, er aktører som ikke er kjent for å være opptatt av samfunnsverdier. Røkke skulle være kjent for fortida i Norway Seafood, og opposisjonen mot hans prosjekter rundt Oslofjorden forteller at det er samme mannen vi har med å gjøre med som eiendomsinvestor.

Vi har sett hva som skjer når Høyre bygger sine Paradis.

Illusorisk tidspress

Ydstebø i Base er blant annet kjent for å ha overtatt Hermetikken for halv pris. Også den gangen var Stavanger Høyre føringsoffiserer. Også den gangen brukte de et illusorisk tidspress som argument for å nedkjempe motstanden i bystyret.

– For private eiere er tid penger... mente John Peter Hernes.

– Det er tide å selge, før markedet stuper enda mer, sa Egil Olsen (H). (Aftenbladet 22.01.2016)

Nå har Ydstebø igjen gitt Hernes et tilbud han ikke kan avslå. Han bruker også denne gang det mest banale trikset fra støvsugerselgernes håndbok, og han er engstelig for tap av nye arbeidsplasser. – Da ser vi Paradis-området som eneste mulighet. Alternativet er at arbeidsplassene kommer til andre byer. Det er det ingen av oss som vil. (Aftenbladet 07.01.2019).

Alle skjønner hva det betyr for innbyggernes mulighet til medvirkning, hvis Røkke skal tilfredsstilles før 30.juni. Vanlig tid for ei regulering som dette er mer enn ett år, men denne gangen vil en trenge mer tid. Forusplanen tok tre år, Sentrumsplanen har tatt seks år, og den er ennå ikke vedtatt.

Det er snart på tide at innbyggerne i Stavanger får utforme sin egen by.

Når en skal vurdere hvorfor det å berge Paradis er så viktig, hvorfor denne prosessen bør ta tid, må en løfte blikket. Arkitekt Elisabeth Hoem sier litt om hva Paradis kan bli.

– Det som teller er at Stavanger på strekningen fra Lagård gravlund og helt ut til Felleskjøpet har et område som kunne gitt noe tilbake til byen og til Vålandsskråningen hvis det var blitt ivaretatt. I stedet for å bygge massive, lukkede elementer, burde man bygd lavere og mer oppdelt, slik at bebyggelsen avtrappes jevnere ned mot vannet og man kan se høydedraget mellom bygningene, sier hun (... ) Hun frykter veggen som vil reise seg mellom Storhaug og Våland. (Aftenbladet 23.11.2018)

Og vi kan utvide disse perspektivene. Det er sjølsagt helt feil at Paradis i dag skjemmes av opptil fem parallelle jernbanespor. Godsterminalen er nedlagt for 10 år siden. Bane Nor burde ha fjerna disse sporene for lenge siden. Så kan dobbeltsporet tas i tunnel fra Paradis til jernbanestasjonen. Arkitekter ser med dette som utgangspunkt en grønn akse mellom Vågen og Hillevågsvannet.

Det er lett å se hvilket potensial dette er for byen, og også tida ei slik utforming vil kreve.

Noen av oss har sjølsagt ikke behov for 3000, 5000 eller 12.000 arbeidsplasser rundt Hillevågsvatnet. For oss er det knekkende likegyldig om Kjell Inge blir i Jåttavågen eller flytter til ledige lokaler på Forus. Vi har sett hva som skjer når Høyre bygger sine Paradis. Vi har kjent kulden og det umenneskelige, både i St. Olav-kvartalet og i den nye bydelen Hinna Park.

Så skal det også sies. Høyre har ikke vært aleine om disse prosjektene. Og det er uforståelig hvordan innsigelsene fra opposisjonen mot prosessen rundt Paradis er fullstendig fraværende. Ja hele det politiske miljøet får skryt fra utbyggerne: – Vi kan vel si at signalene fra det holdet er positive, sier Alfred Ydstebø og Nicolay Schreuder. (Aftenbladet 22.11.2018).

Demokratisk prosess

Byens befolkning har stort sett andre verdier enn pris pr. kvadratmeter, og det er snart på tide at innbyggerne i Stavanger får utforme sin egen by gjennom en demokratisk prosess. Det vil dermed være helt naturlig at denne saken utsettes, slik at befolkninga får si sin mening gjennom et kommende valg.

Kjell Inge har gitt et tilbud som har frist 30.juni 2019. Vi bør ta hans tilbud på det største alvor. Røkke ut av Paradis.