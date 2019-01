Ikke godt nok for barna på Sandved skole, Sandnes!

Skeiane ungdomsskole får et veldig løft gjennom de siste års utbygging og nå pågående renovering av det gamle hovedbygget. Her vil man være rustet for fremtiden og har økt kapasiteten fra 15 til 21 klasser.

Dette er en lenge etterlengtet standardheving av en skole hvor bygningsmassen har fremstått som uforandret og ikke tilfredsstillende i alt for mange år. Vi vil gi honnør til rektor, administrasjon, lærer og øvrig stab som har stått på over lang tid for å sikre en god skolehverdag for våre ungdommer.

Ett år om gangen

I festtaler hører vi ofte politikere si at «I Sandnes tar vi ett år om gangen». Dessverre gjelder dette også skolepolitikken – i alle fall for Sandved skole. Fau på Skeiane er ikke i tvil om at de elevene fra Sandved som vil være 7. klassinger på Skeiane til høsten vil få det veldig bra her – med flinke lærere og topp moderne og godt utrustede klasserom – og velkommen skal de være.

Vi får også et uteområdet som er tilfredsstillende for en så stor skole. For de neste årene vil det være noe ledig romkapasitet på Skeiane, men vi vil på det sterkeste advare mot at nye Skeiane blir en så behagelig hvilepute for politikere med beslutningsvegring at de ikke klarer å ta en rask og fremtidsrettet beslutning for behovet på Sandved skole.

I denne tre år lange anleggsfasen har to av våre klasser, som nå er på 10. trinn, vært henvist til brakker. Deres ungdomsskoletid har vært et brakkeliv. Av disse elevene har omlagt 35 stk. brukt mesteparten av sin 7. klassetid på å busses fra Sandved til Sørbø forrige gang Sandved skole var for liten og måtte utvides.

Når vi i tillegg hører at kapasiteten på Stangeland skole nærmer seg bristepunktet og tilsiget av nye 1. klassinger ikke går nevneverdig ned de nærmeste årene, nærmer det seg raskt et punkt hvor Skeiane trenger flere av disse klasserommene selv når disse elevene skal over i ungdomsskolen.

Må ta grep

For en kommune som legger til rette for fortetting og boligutbygging i allerede etablerte områder, bør det ikke være noen overraskelse at behovet for skole og barnehage følger, og ansvarlige politikere må ta grep for å sikre alle elevene en skoleplass ved nærskolen sin. «I Sandnes tar vi ett år om gangen» – og i dette tilfellet er det ikke godt nok for barna på Sandved skole.