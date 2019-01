Så kom budsjettet for Stavanger kommune for de kommende år. Med Høyre ved roret kunne vi vel ikke vente noe annet enn det som har vært mønsteret i mange år; at barns utdanning og spesielt de av våre eldre som er svake, syke eller står foran sine siste dager, fortsatt er underprioritert.

Det synes å være mye viktigere for våre styrende politikere å opprette foretak for å drifte kostbare turneringer av ulike slag som sjakk, Tall Ships Race og andre «happenings» for oss friske og raske og helst med tykke lommebøker.

Gir det inntekter?

Og selvsagt er det viktig å bidra raust med midler for å drifte Stavanger Forum? Gir noen av disse aktivitetene inntekter til kommunen, eller blir det i hovedsak utgifter, gitt alle som må engasjeres for å ta ansvar for drift og arrangementer. Det kunne det være interessant å få svar på.

Det som kan synes viktigst i Stavanger, er å utvikle en by for friske og raske i sin beste alder, ja friske og raske eldre også. Og det er jo bra. Men, vi roper på budsjettmidler og vilje til satsing også på de grunnleggende oppgavene som vi trodde en kommune var absolutt forpliktet til å prioritere – og følgelig sørge for budsjettmidler til:

1.) Gode skoler med det antall lærere og annet personell som må være tilgjengelig for å kunne gi det barn og unge trenger for å trives i skolen og vokse der.

2.) Forsvarlige helse og omsorgstjenester.

Tilleggsoppgaver

I tillegg til at sykehjem og hjemmetjenester på forhånd er skåret til beinet over mange år, har kommunene også fått tilleggsoppgaver som ferdigbehandling av pasienter etter et kort opphold på sykehuset. Vil dere politikere si at dere nå, fra og med 2019 budsjettet, er rustet for disse nye oppgavene? Og hva vil det si at dere er rustet?

En sak skal likevel Stavanger kommune ha ros for. Det er Friskliv-klinikken.

Det er sykehjemmene og hjemmetjenesten som henger etter i Stavangers helse- og omsorgtjenester. Kommunen har ikke råd til flere sykehjemsplasser, sier rådmannen. Eldre kan, selv om de er syke og trenger assistanse, bo hjemme. Ja, vi kan være enig i det. Men da må vi ha en hjemmesykepleie som er langt bedre enn den vi har i Stavanger i dag. Så vidt vi kjenner til får de aller fleste enda pluss/minus 20 personer hjem til seg i løpet av en måned.

Fortsatt bare på papiret

Og, de er raske inn og ut. Hovedkontaktene (primærkontakter) som det snakkes om, og som skulle være limet og tryggheten i dette systemet, befinner seg i stor grad fortsatt bare på papiret, eller på kontorene.

De styrende politikerne bør også huske på at svært mange bor alene og har ikke ektefelle eller annen person som stort sett er til stede. Svært mange er ensomme og utrygge. Det er synd at de gode, gamle aldershjemmene er forsvunnet. Svært mange sier til oss at de skulle ønske de fortsatt fantes.

Hvor går så eldreomsorgen i vår kommune – vi mener i virkeligheten, ikke bare på papiret. Trenger vi et skifte i rådhuset? Flere saker kan tyde på det.