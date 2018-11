I Aftenbladet 25.10. kommer Tanja Kalchenko og Nina Johansen fra Helsepersonell for plantebasert kosthold (HePla) med noen uriktige påstander om både meieriprodukter og Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Det er trist at HePla, gang på gang spiller matvaregrupper opp mot hverandre heller enn å formidle viktigheten av et variert kosthold. Hvorfor ønsker man å oppkonstruere en konflikt som ikke finnes?

Landets fremste eksperter er enige om at det er viktig å få i seg melk, yoghurt og andre magre meieriprodukter flere ganger om dagen.

Variasjon fra produsent til produsent

Vi går ut ifra at vi alle er opptatt av at tenåringene våre skal få i seg nok næringsstoffer slik at de kan bygge sterke ben og ha en så god helse som mulig. Man må selvsagt gjerne drikke plantebaserte drikker som havredrikker, men det inneholder ikke alle de andre viktige næringsstoffene som melk inneholder, og bør derfor kalles for det de er: Havredrikk og ikke havremelk. Det er stor variasjon fra produsent til produsent i hva de velger å tilsette i de plantebaserte drikkene. Melk er uavhengig av produsent en kilde til jod, vitamin B12, vitamin B2, fosfor og protein – i tillegg til kalsium. I gulost er det ekstra mye kalsium, fordi det brukes 10 liter for å lage en kilo – noe som gjør gulosten til en ekstra god kilde.

HePla trekker også fram at ikke alle befolkningsgrupper i verden drikker melk, noe som er et noe underlig argument. For heldigvis tåler flertallet av Norges befolkning melk. Videre er gulosten tilnærmet laktosefri, og det finnes en rekke laktosefrie produkter på markedet hvis man har et problem med laktose. For de aller fleste kan derfor det å spise eller drikke meieriprodukter være en enkel måte å få i seg kalsium på.

Melk.no skremmer ingen, men driver saklig og forskningsbasert opplysningsvirksomhet i tråd med myndighetenes kostråd, som sier «Ha et daglig inntak av magre meieriprodukter». I fjor ble dette ytterligere konkretisert: «Med et daglig inntak av magre meieriprodukter menes tre porsjoner. For å dekke jodinntaket bør minst to av disse være melk, syrnet melk eller yoghurt». Landets fremste eksperter er altså enige om at det er viktig å få i seg melk, yoghurt og andre magre meieriprodukter flere ganger om dagen. Det er forunderlig at Kalchenko og Johansen er mer opptatt av å spre påstander som bidrar til å skape usikkerhet enn å fremme disse rådene.

Ønsker å fjerne frykt og forvirring

Melk.no har, og vil fortsette, med å fremme tre om dagen, som er i tråd med helsemyndighetenes anbefaling – og noe som på ingen måte utgjør noen fare for inntaket av frukt, grønnsaker og grove kornprodukter. Vi si ja til både-og, ikke enten-eller! Og viktigst: Vi ønsker å fjerne frykt og forvirring og fortelle både foreldre og barn at vanlig mat er bra nok for å få i seg de næringsstoffene man trenger.