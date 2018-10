«Å, flytt deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen! Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen»

Disse fine ordene har jeg lånt av Hans Børli. Årets tv aksjon 21. oktober gikk til inntekt for Kirkens bymisjon og arbeidet for et varmere samfunn.

Kirkens bymisjon startet sin virksomhet i januar 1855, og Bymisjonens historie har vært arbeidet med å være nær de vanskeligst stilte i samfunnet. De gjør mye for mange, og de er synlige i samfunnet; vi har matfelleskap i Petrikirken, arbeidstrening i Jobb1 og Paahjul, frivillige tillitspersoner for mennesker med utfordringer, Rogaland A-senter, Albertine, Natteravnene, Gatejuristen og Bypresten. For å nevne noen.

Historien bak skjerfet

En hjemløs som frøs om natten, har en sentral rolle til Kirkens bymisjons oransje skjerf. Hobbyklubben i Oslo hang i 2010 ut ullplagg for å vise frem norske håndverkstradisjoner. De oppdaget at et ullplagg utenfor kontorbygget ble tatt ned og brukt i løpet av natten for så å bli hengt opp igjen grytidlig neste morgen . Det viste seg å være en hjemløs som brukte det gjennom natten. Dette ble starten på et samarbeid med Kirkens bymisjon; så året etter hang de ut 100 skjerf i Oslo sentrum for å spre varme og oppfordre til inkludering i en mørketid som er tung for mange.

Dette ble altså opphavet til et felles symbolplagg der engasjementet og oppmerksomheten rundt de oransje skjerfene har eksplodert over hele landet . Nå brukes de ikke kun av hjemløse og de som fryser, men også blant de som vil bære det i solidaritet og vise et ønske om et varmt og inkluderende samfunn.

I år hang vi i Rogaland opp hundrevis av de oransje skjerfene i gater og på torg. Vi har arrangerte treff på kafeer, gater og torg, på tvers av sosiale lag, til gode møter og den gode samtalen.

I år har det vært et enormt engasjement rundt tv-aksjonen. Vi har fått henvendelser og gaver fra næringslivet i regionen, både store og små bedrifter, og personer har bidratt til et fantastisk resultat.

Kan utrette store ting

Når vi ser hverandre, blir vi sterkere og sammen kan vi utrette store ting. Nå begynner jobben med å sette pengene ut i livet; inkludering, en varm seng og deltagelse for flere i samfunnet er målet. Rogaland ble altså beste fylket i landet og Bokn ble beste kommune. Jeg vil uttrykke en stor glede og en like stor takknemlighet til alle i Rogaland som har vært med på denne dugnaden. Tusen takk!