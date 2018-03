Vi kan derfor allerede på førstesiden konstatere at Aftenbladet, ved sjefredaktør Lars Helle, på lederplass, generelt mener at flertallspartiene i Stavanger er veldig arrogante, den eneste nyheten er at det nå på mandag toppet seg. Det er altså Aftenbladets offisielle redaksjonelle linje, forankret helt til topps i avisen, at alt avisen skriver om Stavangers politiske liv, skal forstås ut fra at ordføreren, varaordføreren og alle representanter fra Høyre, Frp, Venstre, KrF, Sp og Pp generelt er arrogante.

Har snudd

Den oppsiktsvekkende lederartikkelen er illustrert med et bilde fra da flertallspartiene presenterte avtalen om å samarbeide i bystyret i Stavanger i denne valgperioden. Da kunne Aftenbladet, på lederplass, med stor selvsikkerhet fortelle byens velgere at dette samarbeidet ikke ville overleve den første budsjettforhandlingen. Flertallspartiene ble altså uthengt av Aftenbladets leder for å ikke ville klare å samarbeide, og ikke klare å ta de nødvendige beslutninger for å styre byen.

Nå har Aftenbladets snudd 180 grader og kritiserer altså i harde ordelag de samme partiene for å samarbeide for godt og for tett. For å skape et godt og respektfullt debattklima, kaller man flertallspartiene for «hotelltak-kameratene».

Samarbeider for godt

Grunnlaget for sjefredaktørens fete og ydmyke overskrift, «Flertallsarroganse slår rot», er altså at flertallspartiene samarbeider for godt – og ikke offentliggjør enighet i viktige saker før en har spurt Aftenbladet om lov! Dette skal visstnok være et tegn på redusert respekt for velgerne.

Nå har jeg et klart inntrykk at velgerne først og fremst synes det er respektløst å bruke tiden på politisk krangling, rot, kaos, flisespikking og manglende handlekraft.

Høyre, Frp, Venstre, KrF, Sp og Pp setter seg heller sammen og finner løsninger også på de vanskelige sakene, svelger de nødvendige striglede kameler og inngår kompromisser for å finne løsninger. Deretter kommuniserer man tydelig hvilket standpunkt man har landet på. Det er nettopp respekt, for velgerne, og alle byens innbyggere.

Så kan alle som vil, ta standpunkt til hva de mener om disse løsningene. Det er hva respekt for velgerne og demokrati skal handle om.

Men Aftenbladet vet tydeligvis bedre.

Skal ikke ha samme rett

Mindretallspartiene blir enige i saker når det passer dem. Så presenterer de hva de eventuelt har blitt enige om. Dette blir de selvsagt ikke kritisert for. Det skulle da bare mangle. De driver bare normalt politisk arbeid.

Men i Aftenbladets verden skal partiene som utgjør flertallet i Stavanger, ikke ha samme rett til å bli enig om saker og legge frem hva man har blitt enige om. De sakene Aftenbladet bruker som bevis på at flertallspartiene visstnok skal avskjære en demokratisk debatt, har vært diskutert i måneder og år og trenger så absolutt en avklaring. Enighet om flertall for hovedlinjer stopper heller ikke noen muligheter for videre debatt. I Stavanger har vi også god tradisjon for å ta imot nye, gode innspill. Uavhengig av hvem som kommer med dem.

Aldri sett i noen andre aviser

Onsdagens svært spesielle leder gjør at vi må spørre oss om Aftenbladet i praksis ønsker å være noe bortimot anti-demokrater. Hvis man tilhører et flertall, skal man ikke ha lov til å drive med helt vanlig politisk arbeid uten å stemples med de verste karakteristikker på lederplass. Dette er noe vi aldri har sett i noen andre aviser, eller i noen andre byer, der vekslende flertall presenterer sin politikk.