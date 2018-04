Rogfast, E39, E134. Det er historisk store løft vi skal gjøre for regionen vår. God infrastruktur har stor verdi for et samfunn, og nå skal store ting skje. Når man ser de siste ukers medieoppslag i Rogaland, så virker det dog som om mange av de øvrige partier ikke helt har trodd på at veiprosjektene faktisk skulle bli en realitet. I alle fall ikke de nærmeste årene.

Kalde føtter

Først har mange politikere vært ute og overfladisk kritisert regjeringen for at ting skjer «for sent». Men nå har de samme fylkespolitikerne fått kalde føtter og varslet at de kanskje vil trekke seg fra sin del av ansvaret for veiprosjektene. De sier det blir for mange prosjekt på en en gang. Fylkene kan ikke påta seg så mange forpliktelser som veiprosjektene medfører. Da lurer jeg – hvorfor kommer de med det nå? Har det bare vært et spill når de tidligere har etterlyst raskere fremdrift?

Det skal realiseres

Det er jo ingen nyhet at fylkeskommuner må stille garanti for en andel av finansieringen på disse prosjektene. Det har vært forutsetningene hele tiden, og er en del av helheten med å ansvarliggjøre alle parter rundt et prosjekt. Det har fylkespolitikerne visst. Regjeringen har ikke endret forutsetningene rundt dette, bortsett fra at de statlige bevilgningene har økt i flere av prosjektene. Det eneste som er reelt nytt er at prosjektene faktisk skal realiseres. Det er ikke bare en drøm, en tanke, en visjon, en politisk festtale. Nå skal det sprenges, bores, planeres og asfalteres.