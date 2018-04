Statoil eller Equinor, ja takk, begge deler

Kan vi likevel beholde Statoil? Jo, hvis selskapet tar hånd om oppstrøms virksomhet bare på norsk territorium. Selskapet kan gis særfordeler og politiske føringer blant annet ved utdeling av letearealer og operatørskap. Med en aktiv stat som eier alle aksjene, kan vi fortsette en overordnet styrt innenlands oljeutvikling som har vist seg å være så suksessfull for landet vårt. Et stolt, kraftfullt Statoil hvor navnet virkelig forteller hva selskapet står for!

Bedre tilpasset eierstruktur

Det nye Equinor overtar all Statoils utenlandske energiproduksjon. Det bør operere uten statsdeltakelse på administrasjonens og de private aksjonærenes premisser. Mange vil mene som i dag, men med en bedre tilpasset eierstruktur.

Nyordningen vil virke inn på netto innbetalinger til staten, nå fra et nasjonalt Statoil og et internasjonalt Equinor. Hvis Equinor lykkes, kan en gå glipp av dividende. Imidlertid er det i mange år rimelig å tro at kontantstrømmen til staten vil øke fordi avkastningen og skatteinntekter fra et nasjonalt Statoil ikke vil bli tynget av finanskostnader og avskrivninger av utenlandsinvesteringer. Equinor må i stedet stå for dette selv i finansmarkedet. Det er vanskelig å forstå hvorfor den norske stat i dag satser på finansgevinster i internasjonal oljeindustri, gitt tapsrisiko og betydelige muligheter for omdømmetap. Er ikke staten inklusive oljefondet nok eksponert i denne næringen?

Unngår intern konkurranse

Gjennom et selskapsskille unngår vi også at statsselskapet får en intern, konkurranse mellom Norge og utlandet om sine investeringsmidler, blant annet påvirket av skatte- og støtteordningene i ulike land. Det tenkes her på land uten den norske særskatten på oppstrømssiden, og på land med spesielle subsidieordninger på energi. Om det er aldri så bærekraftige prosjekter, det er vanskelig å forstå hvorfor den norske stat skal ta risiko ved å satse på slike skattemotiverte investeringer i andre land.

Politikere har handlingsrommet med sitt 2/3 flertall i dagens Statoil. De må bestemme salg av statens aksjer i det fisjonerte, internasjonale Equinor og tilsvarende utløsning og statlig kjøp i det nye, nasjonale Statoil, eventuelt gjennom et bytteforhold. Dette vil utløse store, men ikke uløselige beregninger av fremtidige verdier og kompensasjoner. Som en interessant bieffekt vil denne prisingen gi oss klare indikasjoner på lønnsomheten av det «gamle» Statoils internasjonale satsing.