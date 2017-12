Vi må ta kampen mot overfylte klasserom

I Aftenbladet 5.12. går professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret til kraftig angrep på mitt forsvar av høy lærertetthet og av lærernormen som KrF fikk gjennomslag for i budsjettforliket.

Respekt

Jeg har selvfølgelig respekt for det viktige arbeidet som blir gjort ved Læringsmiljøsenteret. Likevel vil jeg påstå at Ertesvåg går langt i å misforstå meg i innlegget sitt, samtidig som jeg er direkte uenig i flere av slutningene hun trekker. Som i så mange andre innlegg jeg har lest de siste par ukene etterlates det nemlig et inntrykk av at KrF og alle andre tilhengere av lærernormen tror at den i seg selv vil gjøre slutt på alle problemene i norske klasserom. Så enkelt er det selvfølgelig ikke.

Jeg kan forsikre om at KrF og KrFU, sammen med de andre partiene, stadig arbeider med å se på løsninger på hvordan vi kan øke kvaliteten på undervisningen, som Ertesvåg også etterspør i innlegget sitt. Her lytter jeg gjerne til Læringsmiljøsenteret og andre forskningsinstitusjoner for nye forslag og vurderinger.

Overnevnte misforståelse gjør at jeg ser meg nødt til å gjenta hovedbudskapet fra mitt opprinnelige innlegg: Det bør ikke være noen motsetning mellom det å styrke kvaliteten på undervisningen og det å ta kampen mot overfylte klasserom. Begge deler er viktig, og det ene utelukker ikke det andre. Nettopp dette poenget er det som forbauser meg mest med Ertesvågs innlegg. Det virker rett og slett som om Ertesvåg totalt overser utfordringen med overfylte klasserom. Hun taler dermed mange tusen lærere, foreldre og elever midt imot.

Pengene har ikke nådd fram

Store klasser er et faktisk problem på mange norske skoler. Da ser jeg det som et politisk ansvar å ta grep, noe også brede politisk flertall på Stortinget har tatt initiativ til i flere år. Likevel har pengene ikke nådd fram, som følge av at mange kommuner har brukt de statlige lærermidlene som påskudd til å redusere de kommunale bevilgningene.

I et ideelt samfunn kan det godt være at en minstenorm for lærertetthet ville vært overflødig, men i dagens situasjon er det etter mitt syn en nødvendighet for å sikre målsetningen om at alle elever skal ha et likeverdig opplæringstilbud. Slik er det ikke i dag, og det er store variasjoner i lærertettheten mellom norske kommuner og skoler.

Et klasserom består av hele spekteret av barn, og som lærer har du ansvar for å se hver enkelt; skoleflinke, skoleleie, mobbeofre, psykisk syke og voldsofre. Alle elever har ulike talenter og forutsetninger, og det er en lærers oppgave å finne og dyrke disse. Det sier seg selv at dette er enklere med flere lærere per elev.