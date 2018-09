Hva er det med Hundvåg?

Bydelen har i mange år vært i en unntakstilstand. Grunnen er manglende kapasitet på veinettet for å ta all trafikk til og gjennom byen.

En konsekvens av dette har vært byggestopp. I tillegg har befolkningen på ca. 13.000 måtte forholde seg til bygging av nytt veisystem uten mulighet for alternative veier. På Øyane vil vi snakke om før og etter veibyggingen i forbindelse med Ryfast, men det vil ikke løse trafikkvolumet. Virkemidler som bompenger er besluttet innført, og vi ser fra andre steder at mange endrer reisemønster av den grunn.

Tilbud innen rimelig nærhet

Mine synspunkt er ikke rettet for eller mot bompenger, men flere av oss, som bor her ute, må over på alternativ til bilen. Når det er sagt, må vi tilrettelegge for at vi kan fungere som bydel for å kunne bruke bena eller sykkel i større grad enn i dag.

En forutsetning for et fungerende miljø er at man har tilbud innen rimelig nærhet. I dag har man et rikt utvalg innen dagligvarer, men straks man skal på jobb, ha seg en bukse, et par sko, byggevarer, besøke en restaurant, tannlege eller gå på Vinmonopolet, må man ut av bydelen. Det finnes heller ikke møtested for unge og gamle. Mye kan sies om kafeen på kjøpesentrene, men det fungerer. Det samme gjør kino.

Mer trofaste

Dette er urettferdig overfor de som alt driver i Hundvågkrossen, og alle som har prøvd. Skulle ønske at vi var mer trofaste til tilbudet lokalt, men sannheten er at det store flertall setter seg i bilen og kjører over brua når det skal handles andre ting enn dagligvarer. Bakgrunnen er mangler i det sammensatte tilbudet.

Hva skjer når vi får tunnel til Motorveien? Det vil løse problemene i Krossen, men løser det bydelens behov, og vil tunnelen føre til nedgang i trafikken? Svaret på dette er opplagt nei! Bompenger bidrar litt, det er likevel ikke løsningen.

Styrker ikke sentrum

Folk vil fortsette å kjøre andre steder enn Krossen. Spørsmålet blir når man først har passert en bom, kjører man til sentrum med dyre parkeringsplasser eller kjører man ytterligere åtte minutter til Kvadrat og gratis parkering? Tre ting er sannsynlig:

Det blir ikke mindre bilkjøring i forbindelse med innkjøp.

Det bidrar ikke til å styrke sentrum.

Kvadrat og Sandnes kommune vil nok juble over flere handlende fra Hundvåg.

Hundvåg har en flott fremtid forutsatt det blir tatt kloke valg. Vel vitende om utbygging i årene som komme, må vi få på plass et økt tilbud på Øyane og vi må øke attraktiviteten til Stavanger sentrum.

På Buøy innerst i Bangavågen ligger løsningen.

Kan tilby bydelsutvikling

Buøy Invest AS eier halve Buøy. Området kan tilby den bydelsutvikling vi ikke har hatt. Ta Ålgård, som eksempel. For få år siden var dette et veikryss. Se hva det er i dag. Sentrum ble flyttet og lever med et bredt tilbud hvor folk bor og arbeider. 11.000 Gjesdalbuer kjører ikke lenger ut av kommunen for å handle.

På Buøy innerst i Bangavågen ligger løsningen. Ikke at man skal flytte sentrum, men man må tenke på hvordan man løser utfordringene til bydelen med å supplere tilbud i bydelen, slik at man i størst mulig grad forsynes lokalt. Først da får man ned trafikken.

For å øke attraktiviteten må man også styrke båndet til Stavanger. I dag arbeider og bor for få mennesker i sentrum. Ligger løsningen i havnebassenget?

Skyss på vannet

På Buøy kan vi skape over 4000 nye arbeidsplasser og over 1000 nye boliger. Vi ønsker å bidra til at Øyane skal kunne ta båt til sentrum, gjerne med sykkel. Man skal ikke lenger enn til Fredrikstad eller Stockholm før man ser at det å bygge i havnebassenget og tilby skyss på vannet, er rett vei å gå for å utvikle sentrum med nye boliger og arbeidsplasser. Buøy ligger der, og nytt land har kommet til gjennom Ryfast-masse. Våre folkevalgte vil avgjøre utviklingen gjennom ny kommuneplan.