Verden I dag står ovenfor utfordringer vi aldri har sett maken til. Global oppvarming, handelskrig i en globalisert verden og internasjonale avtaler som kun blir sett på som papiret de er skrevet på. Løsningen på alle disse er kompetanse, og det bygger vi gjennom læring og praksis.

Den beste praksisen er ikke simulert i et klasserom, men realisert i den virkelige verden. Ungdomsbedrifter i dag er frø som plantes i bakken. De skal tas vare på, og gis den omsorgen de trenger, slik at de kan spire, vokse opp og blomstre ut i de ideene som skal løse verdens utfordringer.

Helt spesiell form for læring

Mitt frø var Aksept UB. Flere ungdomsskoler og videregående skoler har fag som legger til rette for elev- og ungdomsbedrifter. Hetland vgs. har et eget studium for dette, topplinjen innovasjon og ledelse. Noen venner og jeg startet Aksept UB. Vår visjon var aksept for alle. Målet var å lære barn å akseptere at ikke alle har samme seksuelle legning, samt å utrydde bruken av homofili som skjellsord. Gjennom året dro vi spennende konferanser og foredrag, som handlet om alt fra mobbing til hvordan drive en bedrift. Vi fikk en helst spesiell form for læring, erfaring. Da mai kom, måtte vi legge ned. For oss var dette greit, da vi sto igjen med mer kunnskap og erfaring enn da vi startet. Men for mange er ikke et semester nok, noen vil mer, og hvorfor skal de ikke få lov til det?

Vi må satse mer

Med Høyre i regjering har vi gjort mye for at det skal bli lettere å drive og videreutvikle elev- og ungdomsbedrifter, men vi ser at det enda er en vei å gå for å gjøre det bedre. Norge trenger nye ben å stå på i fremtiden, svaret er innovative løsninger og gründervirksomhet. Derfor bør vi satse mer på ungt entreprenørskap.