Takk til alle barnehageansatte som har svart belte i tålmodighet!

DEBATT: Vår sønn har siste dag i barnehagen i dag, og en hyllest til de barnehageansatte er på sin plass. Det er nemlig ikke bare barna våre dere skal håndtere, det følger en del krevende foreldre med på lasset også.

Jeg håper vi og dere aldri igjen må få oppleve barnehagebarn løper rundt med en trepinne i hånden innenfor et meget avgrenset område med sperrebånd rundt seg, og bruker kanskje verdens tåpeligste ord, kohort. Men dere sto fjellstøtt i det også!

Debattinnlegg

Rune Bjerga Komiker

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I dag var siste dagen i barnehagen for vår Magnus minstemann. Han har gått i Maurtua barnehage i Stavanger, samme som storesøsteren. Nå er det skolegutt etter sommeren. Du verden så dyktige og herlige ansatte som har vært med på å farge barna våre. Noen har kommet, noen har gått.

Alt i alt en haug med dyktige ansatte som har i bøtter og spann med kompetanse og erfaring. Vi er dypt takknemlige for jobben dere har gjort og gjør! 10 av 10!

Dere har svart belte i å være tålmodig! Dere ser og forstår de små og irettesetter med vår tillatelse der det er behov. Og på toppen av travle dager med både konstant lydmur-nivå, lus, oppkast og diaré på avdelingen, så må dere jammen slite dere gjennom alle typer foreldre også. Det må vi faktisk ikke glemme. Det er en sport i sporten å håndtere den rasen.

Mammaen eller pappaen som ber om ordet på FAU-møtet når vi allerede er tjuefem minutter på overtid, for å snakke i nye tjue sure minutter om at barna på avdelingen til barnet deres ikke bør få lov til å drikke saft på fritiden i solidaritet for at deres eget barn ikke tåler saft ...

Eller de som kjefter i garderoben fordi dere ikke fikk med dere hvor mange glass melk barnet deres drakk i lunsjen. Eller olje-paret som glemmer å hente ungen for trettende gang fordi jobben tok dem. Men der sitter dere med et smil, en halv time på overtid og holder fast i den lille.

Det er godt gjort å håndtere de voksne barna som følger med pakken også, ser du.

To år med pandemi og dritt har også satt dere på prøve. Jeg håper vi og dere aldri må få oppleve igjen at tre-fire-femåringer med bløt hjerne og melkebart løper rundt med en trepinne i hånden innenfor et meget avgrenset område med sperrebånd rundt seg, og bruker kanskje verdens tåpeligste ord, kohort. Men dere sto fjellstøtt i det også!

Jeg prøver vel egentlig bare å si:

Barnehageansatte kan aldri få nok skryt. Dere er enormt viktige, det må dere aldri tvile på og jeg har enorm respekt for jobben dere gjør alle sammen! Takk!

