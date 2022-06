Alle har rett til kjærlighet!

DEBATT: Å kunne få elske er en menneskerett.

Ole Henrik Risøy Solheim skriver om hvordan det kan være å være homofil i Norge i dag. Spesielt etter den dødelige skytingen i Oslo natt til lørdag 25. juni.

Debattinnlegg

Ole Henrik Risøy Solheim Skuespiller og dramatiker

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Jeg er skeiv, og kom ut for to år siden.

Det var en utrolig befriende følelse.

Jeg var endelig fri,

trodde jeg.

For selv om jeg svevde oppe i skyene,

var det noe inni meg som konstant dro meg ned.

Det var ikke før jeg valgte å flytte hjem til hjembygda

at jeg oppdaget hva det var.

Skam.

Skam over legningen min.

Skam over at jeg forelsker meg i gutter.

En skam som har kamuflert seg i homofobiske vitser

jeg har ledd med til

eller holdninger jeg har hatt til andre homofile.

En skam som konstant har dratt meg ned i grusen.

Men det var som om det ikke var nok.

Det var som om det eneste som var godt nok var å forsvinne.

At det ville være bedre enn å være skeiv.

Skam er som et frø inni oss.

Et frø som plantes utenfra.

Og vi er alle med på å vanne det.

Det er ord

som utvikler seg til holdninger og handlinger.

Handlinger som skjedde på lørdag.

Og jeg kjenner på en så stor sorg.

For det kunne vært meg.

Det kunne vært meg som ble drept.

Det kunne vært venner av meg

som fikk livet revet bort

på grunn av slike holdninger.

Men nå har jeg fått nok.

Jeg har fått nok av homofobiske kommentarer.

Jeg har fått nok av å være skamfull av legningen min.

Jeg har fått nok av alle kommentarene om

at «Gud har en annen plan for livet mitt».

Vær så snill – stopp!

For disse holdningene dreper.

De er med på å vanne frøet.

Det er selvdestruerende.

Og jeg har fått nok!

–––

De siste dagene har jeg kjent på så mye sorg og sinne.

Samtidig har jeg fått oppleve så mye kjærlighet.

Venner som sender melding og spør hvordan jeg har det.

Mennesker som viser kjærlighet til hverandre.

For slike handlinger som ble gjort på lørdag

er handlinger som sprer hat og ødeleggelse.

Jeg har kjent på et enormt tomrom,

men kjærligheten fyller dette tomrommet.

For kjærligheten er så mye større enn hatet.

Vi er lært til å elske vår neste, som oss selv.

For det å elske

er en menneskerett.