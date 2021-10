Me har folkeviljen i ryggen

DEBATT: Viser til debattinnlegg i Aftenbladet laurdag 16.10.21, signert Rune Haukalid, Gunleif og Trond Haukelid, i samband med grensejustering mellom Strand og Sandnes.

«Me føreset at det etter ei eventuell grensejustering framleis vil vera bruk for dei same hendene innan tenesteproduksjonen på Forsand», skriv Aksjonsgruppa ja til folkeviljen, nei til tvangssamanslåing. Her frå Forsand kai.

Innlegget er skrive av Aksjonsgruppa ja til folkeviljen, nei til tvangssamanslåing: Rolf Magne Haukalid, Årstein Løland, Ingeborg L Søyland, Tore Hans Mikkelson og Ingvar M. Fossan.

Det blir her sett fram påstand om at Aksjonsgruppa på Forsand har endra strategi, ved at ein nå søkjer om grensejustering etter regelverket i inndelingslova. Aksjonsgruppa har framleis same oppfatning som me hadde i starten, at lovbrotet 6.6.17 fekk som konsekvens at me vart tvangssamanslått med Sandnes.

Folkerøystinga i 2019

Arbeidet til aksjonsgruppa har leia oss fram til der me er i dag, der søknaden me sende i sommar om grensejustering nå skal utgreiast. Aksjonsgruppa har heile tida hevda at me med vårt arbeid har folkeviljen i ryggen. I innlegget blir det hevda at dette ikkje er riktig, at det er umoralsk og uheldig. Bakgrunnen for at me kan påberopa oss folkeviljen, er folkerøystinga i 2019 som med 78 prosent oppmøte og 56 prosent fleirtal sa dei ville til Strand. Denne folkerøystinga og faktum overser forfattarane av innlegget fullstendig.

I innlegget hevdar innsendarane at ei grensejustering er det same som ei reversering. Me kan forstå at sett frå Nye Sandnes si side, kan ei grensejustering av Forsand-delen oppfattast som ei reversering, då dei går tilbake til «gamle Sandnes» kommune. Ei grensejustering har ikkje betydning for kommunereforma i og med at gamle Forsand kommune ikkje gjenoppstår, men blir innlemma i Strand kommune. Sett i lys av kommunereforma kan difor ikkje ei grensejustering sjåast på som ei reversering.

Bruk for dei same hendene

I innlegget blir det også stilt spørsmål om aksjonsgruppa har tenkt gjennom konsekvensane for tilsette i kommunen. Me føreset at det etter ei eventuell grensejustering framleis vil vera bruk for dei same hendene innan tenesteproduksjonen på Forsand.

Som aksjonsgruppe har me ikkje gått inn i desse prosessane, men me føreset at statsforvaltaren i si utgreiing og etter eit eventuelt vedtak vil legga føringar for overdraginga av kommunale verksemder og tilsette.

Me har god tru på at me saman med Strand, der me deler eit felles bu- og arbeidsområde, skal bygga ein robust Ryfylke-kommune med gode tenester, eit deltakande lokaldemokrati og levande bygder.

