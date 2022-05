Kva med berre å ordna opp, Kristoffer Birkedal?

DEBATT. Sandnesskulen er takksam for både applaus og millionar. Utvalsleiar Kristoffer Birkedal skal ha all mogeleg takk for ekstra pengar og patriotisme. Støtta til gode og oppdaterte læremiddel er noko alle i skulen set høgt.

Kristoffer Birkedal kan vera heilt sikker på at sandnesveljarane set pris på ein utvalsleiar som bretter opp ermane og får løysinga på plass. Mål scora på overtid er og mål.

Debattinnlegg

Helge Kristoffersen Hovudtillitsvald Sandnes kommune, Norsk lektorlag

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Men er det ikkje tenkeleg at det ein litt sløvare sparekniv i tidlegare år hadde vore klokare økonomistyring? Eg, og fleire med meg, åtvara. Sjølv om noko har blitt meir effektivt, har prioriteringane på skulane vore tøffe. Konsekvensane av for tøffe kutt, veit me ikkje.

Læremiddel til fagfornyinga frå 2020 kan neppe venta til budsjetta i desember 2022. Då er dei truleg ikkje på plass før hausten 2023, eit ungdomskulekull forseinka. Kunnskapen som innkjøpa skal baserast på finst allereie på skulane. Ønskjelistene ligg klare. Kva med nokre millionar denne våren? Fem millionar kan vera ei begynning, men ti millionar hadde vore flott. Justering kan ordnast i desember-budsjettet. Kan hende har ein då komplette læremiddel på plass berre tre år etter at fagfornyinga vart bindande forskrift?

Løysinga er nok ikkje like kunnskapsbasert som ein skulle ønska. Men Kristoffer Birkedal kan vera heilt sikker på at sandnesveljarane set pris på ein utvalsleiar som bretter opp ermane og får løysinga på plass. Mål scora på overtid er og mål.